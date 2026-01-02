Anıl Gözütok Şanlıurfaspor'da

Anıl Gözütok Şanlıurfaspor'da
Yayınlanma:
Şanlıurfaspor, Karaman Futbol Kulübü’nün 9 golünden 4’üne direkt katkıda bulunan 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, Karaman Futbol Kulübü forması giyen Anıl Gözütok’u transfer etti.

Süper Lig'den Amedspor'a transfer olacakSüper Lig'den Amedspor'a transfer olacak

Urfanatik'teki habere göre; transferle ilgili kulüpten ve futbolcudan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Anıl Gözütok’un Şanlıurfasporlu yöneticileri sosyal medyada takip etmeye başlaması dikkat çekti. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı bildirildi.

14 MAÇTA 2 GOL ATTI

Anıl, 10 numara, sol kanat ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Karaman FK formasıyla 14 karşılaşmada 2 gol atıp, 2 asist yaptı.
Haberde Anıl Gözütok'un birçok mevkiide oynayabildiği için Şanlıurfaspor’a büyük katkılar sağlamasının beklendiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

