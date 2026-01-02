Anıl Gözütok Şanlıurfaspor'da

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, Karaman Futbol Kulübü forması giyen Anıl Gözütok’u transfer etti.

Urfanatik'teki habere göre; transferle ilgili kulüpten ve futbolcudan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Anıl Gözütok’un Şanlıurfasporlu yöneticileri sosyal medyada takip etmeye başlaması dikkat çekti. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı bildirildi.

14 MAÇTA 2 GOL ATTI

Anıl, 10 numara, sol kanat ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Karaman FK formasıyla 14 karşılaşmada 2 gol atıp, 2 asist yaptı.

Haberde Anıl Gözütok'un birçok mevkiide oynayabildiği için Şanlıurfaspor’a büyük katkılar sağlamasının beklendiği belirtildi.