Amorim'in görevine son verdiler

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'in görevine son verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Manchester United'ın Premier Lig'de altıncı sırada yer alması nedeniyle, kulüp yönetimi isteksizce bir değişiklik yapmanın doğru zaman olduğuna karar verdi. Kulüp, Ruben'e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler."

63 MAÇTA 25 GALİBİYET, 23 MAĞLUBİYET

Manchester United'ın açıklamasında, çarşamba günü ligde Burnley ile oynanacak maçta takımın başında altyapı antrenörlerinden Darren Fletcher'ın olacağı belirtildi.

Kasım 2024'te Manchester ekibini çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finaline çıkma başarısını göstermişti.

Amorim yönetimindeki Manchester United, 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.