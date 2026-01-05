Amorim'in görevine son verdiler

Amorim'in görevine son verdiler
Yayınlanma:
Manchester United'da Amorim dönemi sona erdi. İngiliz kulübü Portekizli teknik direktörün görevine son verdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'in görevine son verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Manchester United'ı bırakıp Kayserispor'a gelecekManchester United'ı bırakıp Kayserispor'a gelecek

"Manchester United'ın Premier Lig'de altıncı sırada yer alması nedeniyle, kulüp yönetimi isteksizce bir değişiklik yapmanın doğru zaman olduğuna karar verdi. Kulüp, Ruben'e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler."

63 MAÇTA 25 GALİBİYET, 23 MAĞLUBİYET

Manchester United'ın açıklamasında, çarşamba günü ligde Burnley ile oynanacak maçta takımın başında altyapı antrenörlerinden Darren Fletcher'ın olacağı belirtildi.
Kasım 2024'te Manchester ekibini çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finaline çıkma başarısını göstermişti.
Amorim yönetimindeki Manchester United, 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Spor
Amedspor geldiği gibi yolladı: Sadece 4 ay takımda kaldı
Amedspor geldiği gibi yolladı: Sadece 4 ay takımda kaldı
Fatih Terim Galatasaray'ın kendisini nasıl kaçırdığını açıkladı
Fatih Terim Galatasaray'ın kendisini nasıl kaçırdığını açıkladı
Bir zamanlar paylaşılamayan Galatasaray'ın eski oyuncusunu "Mutluluklar" diyerek yolladılar
Bir zamanlar paylaşılamayan Galatasaray'ın eski oyuncusunu "Mutluluklar" diyerek yolladılar