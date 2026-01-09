Amedspor'da Çorum FK maçı öncesi Diagne tehlikesi

Amedspor'da Çorum FK maçı öncesi Diagne tehlikesi
TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Amedspor ile Çorum FK kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Amedspor'da Diagne endişesi yaşanıyor.

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında 39 puanlı lider Amedspor ile 32 puanla 6. sırada bulunan Çorum FK bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Amedspor'da golcü Diagne'nin sarı kart ceza sınırında olmasının endişesi yaşanıyor.

Amedspor ile Çorum FK arasında bu akşamki maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

KALOĞLU'NDAN DIAGNE'YE UYARI

Karşılaşma öncesi Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'nun ceza sınırında olan golcü oyuncu Diagne'yi uyardığı belirtildi.
Diagne, bu akşam da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Kaloğlu'nun Diagne'den maçta dikkatli olmasını, özellikle hakem kararlarına itiraz etmemesini istediği öğrenildi.
Diagne, bu sezon Amedspor formasıyla çıktığı 18 maçta 16 gol attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

