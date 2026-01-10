Amedspor'da büyük sıkıntı: Buna çare bulmamız lazım

Amedspor'da büyük sıkıntı: Buna çare bulmamız lazım
Yayınlanma:
Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu 1-0 kazanılan Çorum Fk maçının ardından Diagne'nin kaçırdığı penaltıya göndermede bulunarak, "Buna artık bir çare bulmamız gerekiyor" sözleriyle Diyarbakır ekibini bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 20’nci haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK’yı 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu.

"ÇORUM İYİ BİR TAKIM OLMUŞ"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek, “İyi bir tempo vardı maçta, iyi bir mücadele vardı. Zaten Çorum FK güçlü bir takım. Yaptığı takviyelerle daha da güçlü hale gelmiş, daha da iyi bir takım olmuş. Son haftalarda iyi uyum sağlayan, orta saha kombinasyonlarındaki oyuncularımızın özellikle Traore'nin olmayışı, Mali’de babaannesini kaybettiği için çok uzun bir yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Diagne penaltı kaçırdı: Amedspor 3 puanı aldıDiagne penaltı kaçırdı: Amedspor 3 puanı aldı

3-4 gününü aldı bu onun. Çünkü babaannesi onu büyütmüş, değer verdiği bir insandı. Yine de son gün de olsa aramıza katıldı. Poco milli takımın son maçında hasta oldu. Uzun süre hastalıkta kaldı. O da idmanlara çıkamadı. İki tane etkili orta saha oyuncumuzun olmayışı bizi farklı arayışlara itti orta sahada. Orta sahada ilk yarı biraz kaptırınca top da onlara geçmiş oldu açıkçası.

"YİNE PENALTI KAÇIRDIK"

İstediğimiz oyunu oynayamadık. Ama ilk yarıyı öyle ya da böyle bir şekilde önde kapattık. Zor maçlar bunlar. Hem rakibimizle oynuyoruz hem eşik maçları, kırılma maçları… Ne olursa olsun 3 puan almak çok önemliydi. 2-0'ı bulabilirdik. Yine penaltı kaçırdık. Gerçekten buna da bir çare bulmamız lazım. İnşallah bulacağız. 2-0’ı yakalasaydık maç daha da kopacaktı aslında ama 2-0 olmayınca oyuncular biraz daha gerildi, biraz daha strese girdi. Ama neticesinde galip getirmeyi başardık.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Önemli olan oydu. Bu soğukta, bu gördüğünüz yağmurda 20 bin kişi vardı. Açıkçası maçı taraftar kazandı. Takımı tempolarıyla ayakta tuttular. O yüzden onlara gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları da tebrik ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Şampiyonluk yolunda ilerleyişimiz devam ediyor. Bazen iyi oynayacağız, bazen iyi oynamayacağız ama önemli olan kazanmak, kazanarak gitmek. O yüzden yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Spor
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi kararı: Bu sefer fikri değişti
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi kararı: Bu sefer fikri değişti
Galatasaray 2.7 saniye kala kazandı: Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu
Galatasaray 2.7 saniye kala kazandı: Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu
İstanbul'da ulaşıma derbi ayarı: Kapatılacak Marmaray durakları açıklandı
İstanbul'da ulaşıma derbi ayarı: Kapatılacak Marmaray durakları açıklandı