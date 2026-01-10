Amedspor'da büyük sıkıntı: Buna çare bulmamız lazım

Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 20’nci haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK’yı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu.

"ÇORUM İYİ BİR TAKIM OLMUŞ"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek, “İyi bir tempo vardı maçta, iyi bir mücadele vardı. Zaten Çorum FK güçlü bir takım. Yaptığı takviyelerle daha da güçlü hale gelmiş, daha da iyi bir takım olmuş. Son haftalarda iyi uyum sağlayan, orta saha kombinasyonlarındaki oyuncularımızın özellikle Traore'nin olmayışı, Mali’de babaannesini kaybettiği için çok uzun bir yolculuk yapmak zorunda kaldı.

3-4 gününü aldı bu onun. Çünkü babaannesi onu büyütmüş, değer verdiği bir insandı. Yine de son gün de olsa aramıza katıldı. Poco milli takımın son maçında hasta oldu. Uzun süre hastalıkta kaldı. O da idmanlara çıkamadı. İki tane etkili orta saha oyuncumuzun olmayışı bizi farklı arayışlara itti orta sahada. Orta sahada ilk yarı biraz kaptırınca top da onlara geçmiş oldu açıkçası.

"YİNE PENALTI KAÇIRDIK"

İstediğimiz oyunu oynayamadık. Ama ilk yarıyı öyle ya da böyle bir şekilde önde kapattık. Zor maçlar bunlar. Hem rakibimizle oynuyoruz hem eşik maçları, kırılma maçları… Ne olursa olsun 3 puan almak çok önemliydi. 2-0'ı bulabilirdik. Yine penaltı kaçırdık. Gerçekten buna da bir çare bulmamız lazım. İnşallah bulacağız. 2-0’ı yakalasaydık maç daha da kopacaktı aslında ama 2-0 olmayınca oyuncular biraz daha gerildi, biraz daha strese girdi. Ama neticesinde galip getirmeyi başardık.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Önemli olan oydu. Bu soğukta, bu gördüğünüz yağmurda 20 bin kişi vardı. Açıkçası maçı taraftar kazandı. Takımı tempolarıyla ayakta tuttular. O yüzden onlara gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları da tebrik ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Şampiyonluk yolunda ilerleyişimiz devam ediyor. Bazen iyi oynayacağız, bazen iyi oynamayacağız ama önemli olan kazanmak, kazanarak gitmek. O yüzden yolumuza devam ediyoruz” dedi.