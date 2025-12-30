Amedspor yeni transferini açıkladı: Tarkan Serbest imzayı attı

1. Lig ekiplerinden Amedspor, defans oyuncusu Tarkan Serbest'i transfer ettiğini açıkladı.

Tarkan Serbest, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkan Yardımcısı Şeyda Arslantaş, futbol şube sorumlularından Emel İzgi Demir, Adnan Zengin ve Servet Vural'ın katılımıyla merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Arslantaş, törende yaptığı açıklamada, Tarkan Serbest ile bir buçuk yıllığına opsiyonlu bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.

''ÖNEMLİ KATKIDA BULUNACAK''

Tarkan Serbest'in takımın önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini ifade eden Arslantaş, "Kendisinden çok ciddi fayda sağlayacağımıza inanıyoruz. İnşallah ikinci devre Amedspor'un şampiyonluğu için çok önemli katkıda bulunacak." diye konuştu.​
Daha önce Kasımpaşa, Göztepe ve son olarak Kocaelispor'da forma şansı bulan Tarkan Serbest ise Diyarbakır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
31 yaşındaki defans oyuncusu, şunları söyledi:
"Taraftarları takip ediyorum ve çok büyük bir camia. Son maçı da izledim ve inanılmaz bir atmosferdi. O yüzden ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hocam nerede oynatmak isterse orada kendimi gösterip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

