Ahmet Davutoğlu İnönü'de Serdal Adalı ile görüştü

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TRT'den müjde: Liderin maçı şifresiz

ADALI FORMA HEDİYE ETTİ

Serdal Adalı, ziyaretin sonunda Davutoğlu'na isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Başkanımız Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ağırladı.

Adalı'dan Davutoğlu'na forma hediyesi

Ziyarette; İkinci Başkanımız Hakan Daltaban, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Merve Öztopaloğlu ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Aykut Torunoğulları da yer aldı.

Başkanımız Adalı, ziyaretin sonunda Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’na ismi yazılı Beşiktaş forması takdim etti''