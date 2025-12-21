Turkcell Süper Kadın Futbol Ligi’nde Amedspor Kadın Futbol Takımı, sahasında Fatih Vatanspor’u 6-1 mağlup etti.

Turkcell Süper Kadın Futbol Ligi’nde mücadele eden Amedspor Kadın Futbol Takımı, sahasında konuk ettiği Fatih Vatanspor’u 6-1 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.

İLK YARI 3-1 BİTTİ

Seyrantepe Şilbe Sahası’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-kırmızılı ekip, maçın ilk dakikasında bulduğu golle öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan Amedspor, 13. ve 39. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 3-0’a taşıdı. İlk yarının son dakikalarında kalesinde bir gol gören Amedspor, soyunma odasına 3-1 üstünlükle girdi.

Amedspor’da kabus bitmiyor: Kazandığı maça bile sevinemedi

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen ve disiplinli oyununu sürdüren Amedspor Kadın Futbol Takımı, 57., 66. ve 73. dakikalarda bulduğu gollerle farkı daha da açtı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU:

Mücadeleyi 6-1 kazanan Amedspor, puanını 26’ya yükselterek ligde 5. sıradaki yerini korudu. Konuk ekip Fatih Vatanspor ise kötü gidişatını sürdürerek 14 puanda kaldı. Amedspor Kadın Futbol Takımı, ligin bitmesine bir hafta kala deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak. (Kaynak Tigris Haber)