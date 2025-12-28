Amedspor liderliğe rahat yükseldi

Yayınlanma:
Sahasında Iğdır FK'yı 3-0 mağlup eden Amedspor yeniden liderliğe yükseldi.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Amedspor sahasında Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 3 golle galip ayrıldı.

Amedspor’a galibiyeti getiren golleri 44 ve 76. dakikalarda Moreno, 56. dakikada ise Mbayne Diagne kaydetti.

gfbfgb.jpg

AMEDSPOR LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Bu galibiyetle birlikte 39 puana ulaşan Amedspor, Pendikspor’u geçerek yeniden liderliğe yükseldi. 30 puandaki Iğdır FK ise 7. sırada kaldı.

