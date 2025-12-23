1. Lig'de Amedspor, Bodrum FK'ya konuk oldu.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz berabere tamamlandı.

MAÇ ÖNCESİ VE SONRASINDA OLAYLAR ÇIKTI

Karşılaşmanın öncesi ve sonrasında taraftarlar arasında olaylar çıktı.

İki takım taraftarı arasında taş ve cam şişeler havada uçuştu.

Amedspor maçı öncesi ortalık karıştı

NAHİT EREN'DEN AÇIKLAMALAR

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Bodrum'daki maç dönüşünde bianet'in sorularını yanıtladı.

Bir kadın taraftarın cam şişeyle yaralandığını belirten Eren, ''Maalesef maç öncesinde stat dışında bir kadın taraftarımız, rakip taraftarlarca atılan bir şişeyle yaralandı. Tedavisi yapıldı, dikişler atıldı. Ailesiyle birlikte Aydın’a döndü, kendisiyle görüştüm, durumu iyiydi. Ancak maçtan sonra gerginlik önlenemedi. Taraftarlarımıza yönelik müdahaleler oldu, sonrasında ortam daha da gerildi. Dört taraftarımız daha yaralandı ve Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Amedspor Başkanı, ''Birkaç hafta önce bir kadın siyasetçi üzerinden statlarda yaratılmak istenen bir gerginlik vardı. Bu çirkin, cinsiyetçi söylem yayıldı. Ülkenin birçok yerinde benzer örnekler gördük. Bodrum Stadı’nda da aynı çirkin dil kendisini gösterdi. Bunu spor rekabetiyle açıklamak mümkün değil. Görünen o ki Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal iklimden rahatsız olan, bu süreci sabote etmek isteyen belli odaklar, toplumun en kolay etkilenebileceği alanlardan biri olan statlar üzerinden harekete geçmiş durumda'' dedi.

''BU KİRLİLİĞE MÜSADE ETMEYECEĞİZ''

TFF'ye seslenen ve bu kirliliğe müsaade etmeyeceklerini aktaran Eren, ''Bu provokatif girişimlere karşı herkesin çok dikkatli ve sağduyulu olması gerekiyor. Buradan özellikle kamu bürokrasisine ve iktidara çağrıda bulunuyorum: Bu girişimlere karşı acil ve etkili önlemler alınmalı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da yaptırım gücünü göstermesi gerekiyor. Caydırıcı cezalar olmadığı sürece bu tür davranışlar devam eder.

Elbette hakkımızı ve hukukumuzu savunacağız ama amaçlanan bu kirli oyuna, bu kirli senaryoya da dikkatli bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Amedspor ve taraftarları üzerinden oynanmak istenen bir oyun var. Biz bu kirliliğe müsaade etmeyeceğiz'' yorumunu yaptı.

Nahit Eren'in diğer sözleri şu şekilde: