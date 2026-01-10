Amedspor açıkladı: Kar yağışı statta çöküntüye neden oldu

Amedspor açıkladı: Kar yağışı statta çöküntüye neden oldu
Amedspor, Çorum FK maçı öncesi kar yağışı nedeniyle statta çöken sundurmaya dair açıklama yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır Stadı'nda kar nedeniyle çöken sundurmaya ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Çorum FK karşılaşması öncesinde, ilgili yönetim kurulu üyelerinin maç hazırlıkları kapsamında stadyumda bulunduğu sırada, batı turnike girişleri üzerindeki sundurmada stadyum çatısından düşen kar kütlelerinin oluşturduğu riskin tespit edildiği bildirildi.

DİĞER BÖLÜMLERDE DE RİSK VAR

Söz konusu risk üzerine derhal ilgili kurum yetkilileriyle iletişime geçilerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu süreçte, batı sundurmanın bir bölümünün çökmesiyle birlikte doğu, güney ve kuzey turnikelerinde yer alan sundurmalarda da benzer risklerin bulunduğunun değerlendirildiği, yapılan görüşmeler neticesinde risk oluşturan turnikelerin geçici olarak kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar aktarıldı:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TFF temsilcileri ve emniyet birimleriyle koordinasyon sağlanarak, taraftar güvenliğini öncelik alan alternatif giriş planını devreye alınmıştır. Bu kapsamda tahliye kapıları ve diğer uygun turnikeler açılmış, el terminalleri aracılığıyla taraftarlarımızın stadyuma girişleri kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmiştir. İlk dakikalarda kısa süreli yoğunluk yaşanmış olsa da alınan tedbirler sayesinde taraftarlarımız stadyuma güvenli biçimde alınmış ve karşılaşma herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan izlenmiştir. Çöken bölüm ve risk tespit edilen sundurmalarla ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşmeler sürdürülmekte olup, gerekli teknik inceleme ve kalıcı çözümler doğrultusunda süreç yakından takip edilmektedir.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

