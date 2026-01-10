Amedspor'un yıldızı Süper Lig golcülerine fark attı

Amedspor'un yıldızı Süper Lig golcülerine fark attı
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve lider durumda olan Amedspor'un golcüsü Süper Lig yıldızlarını fark atarak geride bıraktı.

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor, şampiyonluk yarışında başta gidiyor.
Amedspor, dünkü maçta Çorum FK'yı 1-0 yenerek 20 maçta 41 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Amedspor'un Çorum FK maçında tek golünü atan Diagne, Süper Lig golcülerini de fark atarak geride bıraktı.

Diagne attı, Amedspor kazanarak liderliğini sürdürdü! - Mücadele Gazetesi
Diagne, dünkü golüyle birlikte bu sezonki toplam gol sayısını 16'ya çıkardı.
TFF 1. Lig'de gol krallığı yarışında önde olan Diagne, Süper Lig'deki golcüleri de geçti.

SHOMURODOV 12 GOLDE

Süper Lig'de ise gol krallığı yarışında önde olan Başakşehirli Eldor Shomurodov 12 golde.
İkinci sıradaki Trabzonsporlu Onuachu'nun 11 golü bulunuyor.
Fenerbahçeli Talisca ile Galatasaraylı Icardi'nin ise 9'ar golü var.

GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI

34 yaşındaki Diagne, daha önce Süper Lig'de forma giymişti.
Senegalli futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te de oynadı.
Diagne, Galatasaray formasıyla 44 maçta 21 gol attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Spor
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için flaş karar: Apar topar özel uçakla İstanbul'a getirdi
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için flaş karar: Apar topar özel uçakla İstanbul'a getirdi
Derbinin VAR hakemi belli oldu: Galatasaray maçındaki kararı tartışma konusu olmuştu
Derbinin VAR hakemi belli oldu: Galatasaray maçındaki kararı tartışma konusu olmuştu
Murat Ülker herkesin merak ettiği soruya videoyla yanıt verdi
Murat Ülker herkesin merak ettiği soruya videoyla yanıt verdi