Amedspor'un yıldızı Süper Lig golcülerine fark attı

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor, şampiyonluk yarışında başta gidiyor.

Amedspor, dünkü maçta Çorum FK'yı 1-0 yenerek 20 maçta 41 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Amedspor'un Çorum FK maçında tek golünü atan Diagne, Süper Lig golcülerini de fark atarak geride bıraktı.



Diagne, dünkü golüyle birlikte bu sezonki toplam gol sayısını 16'ya çıkardı.

TFF 1. Lig'de gol krallığı yarışında önde olan Diagne, Süper Lig'deki golcüleri de geçti.

SHOMURODOV 12 GOLDE

Süper Lig'de ise gol krallığı yarışında önde olan Başakşehirli Eldor Shomurodov 12 golde.

İkinci sıradaki Trabzonsporlu Onuachu'nun 11 golü bulunuyor.

Fenerbahçeli Talisca ile Galatasaraylı Icardi'nin ise 9'ar golü var.

GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI

34 yaşındaki Diagne, daha önce Süper Lig'de forma giymişti.

Senegalli futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te de oynadı.

Diagne, Galatasaray formasıyla 44 maçta 21 gol attı.