Alperen Şengün aday gösterildi: Ödül Bulgaristan'da verilecek

Alperen Şengün aday gösterildi: Ödül Bulgaristan'da verilecek
Yayınlanma:
Kariyerine NBA'de devam eden milli basketbolcu Alperen Şengün, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 52'ncisi düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.

Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinin ulusal ajanslarının belirlediği "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülüne, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan Alperen Şengün de aday gösterildi.

Amedspor Başkanı Nahit Eren'den tarihi çıkışAmedspor Başkanı Nahit Eren'den tarihi çıkış

Ödülü kazanan sporcu, 16 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da törenle ilan edilecek.

İŞTE LİSTEDE YER ALAN SPORCULAR

Listede şu sporcular bulunuyor:

  • Alperen Şengün (Türkiye) - Basketbol
  • David Popovici (Romanya) - Yüzme
  • Distria Krasniqi (Kosova) - Judo
  • Emmanouil Karalis (Yunanistan) - Atletizm
  • Zrinka Ljutic (Hırvatistan) - Alp disiplini
  • Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol
  • Stefanos Douskos (Yunanistan) - Kürek
  • Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) - Basketbol
  • Aleksandar Nikolov (Bulgaristan) - Voleybol
  • Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Spor
Sadettin Saran'da İrem Derici de topa girdi
Sadettin Saran'da İrem Derici de topa girdi
Sadettin Saran'ın bir sözü yetti: 2 bin 500 çocuk akın etti
Sadettin Saran'ın bir sözü yetti: 2 bin 500 çocuk akın etti
Derbiye saatler kala flaş gelişme: Maça gitmeme kararı aldı
Derbiye saatler kala flaş gelişme: Maça gitmeme kararı aldı