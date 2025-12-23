Alperen Şengün aday gösterildi: Ödül Bulgaristan'da verilecek
Yayınlanma:
Kariyerine NBA'de devam eden milli basketbolcu Alperen Şengün, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 52'ncisi düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.
Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinin ulusal ajanslarının belirlediği "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülüne, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan Alperen Şengün de aday gösterildi.
Ödülü kazanan sporcu, 16 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da törenle ilan edilecek.
İŞTE LİSTEDE YER ALAN SPORCULAR
Listede şu sporcular bulunuyor:
- Alperen Şengün (Türkiye) - Basketbol
- David Popovici (Romanya) - Yüzme
- Distria Krasniqi (Kosova) - Judo
- Emmanouil Karalis (Yunanistan) - Atletizm
- Zrinka Ljutic (Hırvatistan) - Alp disiplini
- Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol
- Stefanos Douskos (Yunanistan) - Kürek
- Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) - Basketbol
- Aleksandar Nikolov (Bulgaristan) - Voleybol
- Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter