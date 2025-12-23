Alperen Şengün aday gösterildi: Ödül Bulgaristan'da verilecek

Kariyerine NBA'de devam eden milli basketbolcu Alperen Şengün, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 52'ncisi düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.