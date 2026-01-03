Aliağa'ya imza attı son anda fikir değiştirip Batman Petrolspor'a gitti

Aliağa'ya imza attı son anda fikir değiştirip Batman Petrolspor'a gitti
Aliağa FK ile anlaşmaya varan Gökhan Karadeniz son anda karar değiştirip Batman Petrolspor'a gitti. Oyuncu hakkında belirsizlik devam ediyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Aliağa Futbol'da Gökhan Karadeniz transferinde ilginç gelişmeler yaşandı.

ALİAĞA İLE ANLAŞIP BATMAN PETROLSPOR'A GİTTİ

Sarı-siyahlılar el sıkışıp protokol imzaladığı Gökhan Karadeniz'e lisans çıkarırken, Gökhan ise son anda karar değiştirip Beyaz Grup lideri Batman Petrolspor'un kampına katıldı.

ALİAĞA İLE ANLAŞMALILAR

Batman ekibinin transferi gerçekleştirmek için Aliağa temsilcisi ile anlaşması gerektiği ifade edildi. Sezonun ilk yarısında 1'inci Lig'de Serik Spor forması giyen 35 yaşındaki futbolcunun durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

TAHİR BABAOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Öte yandan Aliağa Futbol'un Yozgat Belediyesi Bozokspor'dan santrfor Tahir Babaoğlu (33) ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Tahir ilk yarıda 3'üncü Lig'de 15 gol attı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

