Galatasaray deplasmanda zorlanmadan galip geldi

Yayınlanma:
Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Galatasaray Daikin, 3-0 galip geldi.

Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY DEPLASMANDA RAHAT KAZANDI

Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray Daikin’de Sylla kaydettiği 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

DETAYLAR

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın, Loana, Aslı Tecimer )

Setler: 19-25, 23-25, 11-25

Süre: 83 dakika (25, 38, 20)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

