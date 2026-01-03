Galatasaray deplasmanda zorlanmadan galip geldi

Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY DEPLASMANDA RAHAT KAZANDI

Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray Daikin’de Sylla kaydettiği 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

DETAYLAR

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın, Loana, Aslı Tecimer )

Setler: 19-25, 23-25, 11-25

Süre: 83 dakika (25, 38, 20)