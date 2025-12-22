Ahmet Çakar: Eli vermedi! Oyundan atamadı

Yayınlanma:
Bahis soruşturmasında ifade verdikten sonra serbest bırakılan Ahmet Çakar, Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi Alper Akarsu'yu değerlendirirken 2 pozisyona dikkat çekti.

Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası Ahmet Çakar, Sarı - Kırmızılıların üstün oyununu övdü, hakem Alper Akarsu’nun Torreira pozisyonundaki kararını ise eleştirdi.
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ahmet Çakar, maçın ardından yaptığı değerlendirmede Sarı - Kırmızılıların tempo, sprint ve pas trafiğiyle ligin üzerinde bir takım olduğunu söyledi.

2024/11/07/hbgs.jpg

"BU ÜLKENİN EN İYİ KANAT OYUNCUSU"

“Galatasaray gol kaçırsa da rakiplerini eziyor, sürklase ediyor ve rahat kazanıyor” diyen Ahmet Çakar, Barış Alper Yılmaz’ın performansını övdü ve “Bu ülkenin tartışmasız en iyi kanat oyuncusu” ifadelerini kullandı.

2025/08/20/barisalper.jpg
Barış Alper Yılmaz'a Ahmet Çakar'dan övgü

Çakar, Barış Alper’in ilk goldeki 50 metrelik deparı ve Yunus Akgün’e verdiği pası örnek göstererek genç oyuncuların gelişimine dikkat çekti. Ayrıca ünlü hakem yorumcusu Torreira, İlkay ve Sanchez’in takım için “olmazsa olmaz” isimler olduğunu vurguladı.

HAKEMİ ÖNCE BEĞENDİ SONRA ELEŞTİRDİ

Hakem Alper Akarsu’nun yönetimine dair görüşlerini paylaşan Çakar, maçın büyük bölümünde iyi bir yönetim sergilendiğini ancak son dakikalarda iki kritik hata yapıldığını belirtti:

  • Gelelim hakem Alper Akarsu'ya.
  • 60-70. dakikaya kadar mükemmel maç yönetti.
  • Maç kolaydı, oyuncular iyi niyetliydi.
  • Ama son bölümde iki hata yaptı.
  • Ceza alanı dışında Galatasaraylı oyuncunun yerde elle oynamasını görmedi, göremedi.
  • Torreira'ya da ikinci sarıyı verip oyundan atamadı.

