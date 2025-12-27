Ahmet Çakar: Bu Sane'ye saygısızlık

Süper Lig’de ilk yarı sona ererken Ahmet Çakar, Libero TV Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu

Beşiktaşlı Cerny ile Galatasaraylı Sane arasındaki kıyaslamaya değinen Ahmet Çakar’ın tercihi Sane oldu.

“SANE’YE SAYGISIZLIK”

Oyuncunun kariyerini hatırlatan Ahmet Çakar, “Cerny ile Sane'yi kıyaslamak doğru değil, bu Sane'ye saygısızlık. Önce adamın bir geçmişine bakın. Bu adam, Galatasaray'dan önce Manchester City, Bayern Münih, Almanya Milli Takımı'nda oynamış. Cerny nerede oynamış? En son Rangers'taydı” dedi.

“HANGİ ANTRENÖRE SORSAN SANE’Yİ SEÇER”

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, “Cerny'nin Beşiktaş'a geldiği günden beri katkısı çok iyi. Özellikle kupada Fenerbahçe'ye iki gol attı, maçı aldı diyebiliriz. Sane'nin Galatasaray'a katkısı da fena değil. Aldığı maçlar oldu. Galatasaray'a ilk geldiğinde sıkıntılıydı. Her geçen hafta üzerine koyarak devam etti. Bugün dünyada hangi antrenöre sorsan, fiyatlar aynı da olsa herkes Sane'yi seçer” ifadelerini kullandı.