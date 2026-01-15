Acun Ilıcalı taktik değiştirdi: Satış planını KAP'a bildirdi

Uzun bir süredir halka arz planları konuşulan TV8 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kanalın sahibi Acun Ilıcalı, taktik değiştirdi ve borçlanma planına geçti. TV8 Yayıncılık AŞ, 1,2 milyar TL tutara kadar borçlanma aracı ihraç edebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

Uzun zamandır halka açılması konuşulan TV8, finansman sağlamak için bu kez borçlanma seçeneğini tercih etti.

ACUN ILICALI TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

ParaMedya'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 Yayıncılık AŞ, yurt içinde sadece nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere 1,2 milyar TL tutara kadar borçlanma aracı ihraç edebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

İŞTE YENİ PLAN

Yapılan açıklamada, borçlanma aracının yurt içinde ve yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulacağı belirtildi. İhraç tutarının ise 1 milyar 200 milyon TL’ye kadar ulaşabileceği ifade edildi.
Bu adımla TV8, bireysel yatırımcıları sürece dahil etmeden doğrudan kurumsal finansman sağlamayı seçmiş oldu.

KAP'A BİLDİRİLDİ

KAP’ta yer alan bilgilere göre, şirket yönetim kurulunun 9 Ocak 2026 tarihli kararı kapsamında halka arz yapılmaksızın planlanan ihraç için gerekli ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 13 Ocak 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na resmi başvuru gerçekleştirildi.

TÜRKER AÇIKGÖZ KALEME ALMIŞTI

ParaMedya yazarı Türker Açıkgöz, daha önce kaleme aldığı detaylı analizde TV8’in halka arz dosyasını inceleyen değerlendirmelerde, ekranlarda elde edilen yüksek izlenme oranlarına karşın şirketin mali yapısında belirgin bir bozulma yaşandığı vurgulanmıştı.

Açıkgöz'ün analizinde öne çıkan detaylar şunlardı:

  • Gelirlerde belirgin düşüş: Reklam gelirleri önceki yıllara göre ciddi oranda geriledi
  • Kârlılık neredeyse silindi: Faaliyet kârı ve net kâr kalemlerinde sert erime
  • Borç baskısı artıyor: Finansman giderleri hızla yükseliyor
  • Halka arz geliri borca gidecekti: Planlanan halka arz fonunun önemli kısmı yeni yatırımlar yerine borç kapatmaya ayrılmıştı

