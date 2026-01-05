7 yıllık kulüp başkanı: Çok para harcadık hiçbir şey olmadı

7 yıllık kulüp başkanı: Çok para harcadık hiçbir şey olmadı
TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün harcama raporuyla ilgili yaptığı açıklamada verilen sözlerin tutulmadığını söylerken ilginç bir itirafta da bulundu.

GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün, kulübün geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu faaliyetleri ve yapılan harcama raporlarını kamuoyuyla paylaştı.
Basın açıklamasında hem kulübün mali durumunu hem de gelecek hedeflerini değerlendiren Aygün, önemli mesajlar verdi.

BORÇSUZ BİR TAKIM HEDEFİ

Daha önce de görevi bırakmak istemesiyle gündeme gelen 7 yıllık kulüp başkanı Aygün, Kastamonuspor’un borçsuz, ligde kalıcı ve başarılı bir takım olmasını hedeflediklerini vurguladı. Cengiz Aygün, “Gelecek yılda da takımımıza güveniyoruz. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırabiliriz, kalanlarla başarıyı elde edeceğimize eminim” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY OLMADI"

Başkan Aygün, görev sürecinde kendisine destek sözü verenlerin vaatlerini yerine getirmediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
Ben bu sene yalnız bırakıldım. Bu paraları harcadık ama bana vaat edilen, söz verilen daha henüz hiçbir şey olmadı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kastamonu Belediyesi’nin kulübe yaptığı gıda takviyesi ve araç temini için teşekkür eden Aygün, desteklerin önemine dikkat çekti.

Kastamonuspor TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 puanla 10 sırada yer alıyor.

