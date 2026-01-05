Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşmaya artık saatler kalırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna dair son verileri açıkladı.

MÜCADELE EKSİ SICAKLIKLARDA OYNANACAK

Açıklanan verilere göre, mücadelenin oynadığı saatlerde hissedilen sıcaklık 1 ile -3 derece arasında olacak.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Karşılaşmanın dondurucu soğukta oynanacak olması nedeniyle taraftarlardan TFF’ye tepkiler yükseldi.

Son yıllara kadar yaz aylarında oynanan Süper Kupa’nın kış aylarına alınması ve doğu illerinde oynatılacak olması sebebiyle taraftarlar isyan etti.

DİĞER YARI FİNAL ADANA’DA

Bir diğer yarı final mücadelesi ise Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak. 6 Aralık Salı günü Adana’da oynanacak mücadele 20.30’da başlayacak.