Galatasaray transfer etmek istedi: Kronik sakat çıktı
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray’da orta sahaa için aramalar devam ediyor.
Feyenoord'dan Quinten Timber’ı kadrosuna katmak üzere harekete geçen sarı-kırmızılılar gelen raporla geri adım attı.
Fatih Tekke Galatasaray maçı öncesi korkusunu açıkladı: Çok çok önemli
YENER İNCE VETO ETTİ
Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce’nin devreye girerek oyuncunun sakatlık riskinin yüksek olduğunu raporladı.
Galatasaray yönetimi, Yener İnce’den gelen veto doğrultusunda transferi rafa kaldırdı. Yönetim diğer adaylara yönelecek.
2 SEZONDA 34 MAÇ KAÇIRDI
Feyenoord forması giyen Quinten Tember yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son 2 sezonda 34 maç kaçırdı.
PERFORMANSI
Bu sezon Hollanda ekibiyle, 22 maça çıkan Quinten Timber, bin 689 dakika sahada kaldı. Timber bu sürede 4 gol ve 3 asist kaydetti.