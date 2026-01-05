Galatasaray transfer etmek istedi: Kronik sakat çıktı

Galatasaray transfer etmek istedi: Kronik sakat çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray yönetimi transfer etmek istediği Quinten Timber için Yener İnce'den gelen rapor üzerine geri adım attı.

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray’da orta sahaa için aramalar devam ediyor.

Feyenoord'dan Quinten Timber’ı kadrosuna katmak üzere harekete geçen sarı-kırmızılılar gelen raporla geri adım attı.

Fatih Tekke Galatasaray maçı öncesi korkusunu açıkladı: Çok çok önemliFatih Tekke Galatasaray maçı öncesi korkusunu açıkladı: Çok çok önemli

YENER İNCE VETO ETTİ

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce’nin devreye girerek oyuncunun sakatlık riskinin yüksek olduğunu raporladı.

Galatasaray yönetimi, Yener İnce’den gelen veto doğrultusunda transferi rafa kaldırdı. Yönetim diğer adaylara yönelecek.

470089168-1624360475181926-2918312981671340354-n.jpg

2 SEZONDA 34 MAÇ KAÇIRDI

Feyenoord forması giyen Quinten Tember yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son 2 sezonda 34 maç kaçırdı.

2024/11/07/hbgs.jpg

PERFORMANSI

Bu sezon Hollanda ekibiyle, 22 maça çıkan Quinten Timber, bin 689 dakika sahada kaldı. Timber bu sürede 4 gol ve 3 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

