23 günde 550 bin kişi gitti: 3 milyon bekleniyor

23 günde 550 bin kişi gitti: 3 milyon bekleniyor
Yayınlanma:
Erciyes sezonu geç açtı ama tam açtı. 23 günde 550 bin kişinin gittiği açıklandı.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes kayak sezonunu geç açtı ama tam açtı.
Kayak sezonunu 18 Aralık'ta açan Erciyes'e 23 günde 550 bin yerli ve yabancı turisti gitti.

avrupa-2026-01-10t114326-014.jpg

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erciyes ve kayak sevdalısı 550 bin civarında dostumuz, gerek şehrimizden gerek diğer kentlerden gerekse ülke dışından kayak merkezini ziyaret etti. Geçen sene 2,5 milyon ziyaretçimiz olmuştu. Bu sene inanıyorum ki 3 milyon civarında bir ziyaretçimiz olacak" dedi.

POLONYA, ÇEKYA, MALEZYA, ENDONEZYA, MEKSİKA'DAN GELDİLER

Büyükkılıç, Erciyes'e Polonya, Çekya, Malezya, Endonezya ve Meksika'dan da ziyaretçilerin geldiğini belirterek Erciyes'in Yüksek İrtifa Merkezi ile sporun ve sporcunun dostu olduğunu söyledi.

avrupa-2026-01-10t114304-664.jpg

Yarıyıl tatili için otellerin şimdiden tercih edildiğini dile getiren Büyükkılıç, "Dünyaya yaydığımız 'Kayak yapmayan kalmasın' kültürü ve sloganıyla cazibe merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'mizin artık zirve yapacağını buradan paylaşıyorum. Hazırlıklarımız tamam, yavrularımızı aileleriyle bekliyoruz.

Uludağ’da kayak yapmanın bedeli belli oldu: Saatlik ücreti açıkladıUludağ’da kayak yapmanın bedeli belli oldu: Saatlik ücreti açıkladı

Keyifli bir ortamda, pırıl pırıl Kayseri'mizin sıcak misafirperverliğiyle bu imkanlardan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Beklentimiz yüksek" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Spor
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için flaş karar: Apar topar özel uçakla İstanbul'a getirdi
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için flaş karar: Apar topar özel uçakla İstanbul'a getirdi
Derbinin VAR hakemi belli oldu: Galatasaray maçındaki kararı tartışma konusu olmuştu
Derbinin VAR hakemi belli oldu: Galatasaray maçındaki kararı tartışma konusu olmuştu
Murat Ülker herkesin merak ettiği soruya videoyla yanıt verdi
Murat Ülker herkesin merak ettiği soruya videoyla yanıt verdi