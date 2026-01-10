23 günde 550 bin kişi gitti: 3 milyon bekleniyor

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes kayak sezonunu geç açtı ama tam açtı.

Kayak sezonunu 18 Aralık'ta açan Erciyes'e 23 günde 550 bin yerli ve yabancı turisti gitti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erciyes ve kayak sevdalısı 550 bin civarında dostumuz, gerek şehrimizden gerek diğer kentlerden gerekse ülke dışından kayak merkezini ziyaret etti. Geçen sene 2,5 milyon ziyaretçimiz olmuştu. Bu sene inanıyorum ki 3 milyon civarında bir ziyaretçimiz olacak" dedi.

POLONYA, ÇEKYA, MALEZYA, ENDONEZYA, MEKSİKA'DAN GELDİLER

Büyükkılıç, Erciyes'e Polonya, Çekya, Malezya, Endonezya ve Meksika'dan da ziyaretçilerin geldiğini belirterek Erciyes'in Yüksek İrtifa Merkezi ile sporun ve sporcunun dostu olduğunu söyledi.

Yarıyıl tatili için otellerin şimdiden tercih edildiğini dile getiren Büyükkılıç, "Dünyaya yaydığımız 'Kayak yapmayan kalmasın' kültürü ve sloganıyla cazibe merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'mizin artık zirve yapacağını buradan paylaşıyorum. Hazırlıklarımız tamam, yavrularımızı aileleriyle bekliyoruz.

Keyifli bir ortamda, pırıl pırıl Kayseri'mizin sıcak misafirperverliğiyle bu imkanlardan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Beklentimiz yüksek" dedi.