Uludağ’da kayak yapmanın bedeli belli oldu: Saatlik ücreti açıkladı
Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ’da, kayak dersinin saatlik ücreti belli oldu.
Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Metin Kuru, şu ifadeleri kullandı:
"2026 kış sezonun bize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Uludağ, turist ve tatilcilerin tercih ettiği, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biridir. Kayak öğrenmek isteyen bir tatilcinin alacağı dersin saatlik ücreti 4 bin TL. Kayak ekipmanlarının günlük kiralama ücreti ise yaklaşık 1500 TL’dir. Eğitim almaya başlayan bir kişi 2 saat içerisinde tek başına kaymaya başlayacak seviyeye gelebilir."
Skipass ücretinin ise 1700 TL olduğu öğrenildi.
"TÜRKİYE’DE KARIN İLK YAĞDIĞI MERKEZDİR"
Eğitimin, mutlaka belgeli öğretmenlerden alınmasını söyleyen Kuru, Uludağ'ın en uygun adres olduğunu da belirterek şöyle dedi:
"Uludağ, Türkiye’deki en çok tercih edilen kayak merkezidir. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi yerlere yakın olması çok büyük bir avantaj. Uludağ, Türkiye’de karın ilk yağdığı merkezdir. Uludağ, kara ve deniz yoluyla ulaşımı kolay olduğu için tercih ediliyor. Yoğunluk şu anda çok güzel durumda. Kar yağışının haberi de duyulduğu için Uludağ sezon boyunca daha çok turist ağırlayacak."
Kaynak:DHA