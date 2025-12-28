Kırmızı elbiseli kadın Erciyes'te gül dağıttı

Yayınlanma:
Kayseri'de Ayşegül Soylar, kırmızı elbisesiyle kayak yaparak vatandaşlara gül dağıttı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kayseri’de üniversite öğrencisi Ayşegül Soylar, kırmızı elbisesiyle kayak yaprak Erciyes Kayak Merkezi’nde vatandaşlara gül dağıttı.

kirmizi-elbisesiyle-erciyeste-kayak-yap-1085136-322079.jpg

KIRMIZI ELBİSESİYLE KAYDI

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşegül Soylar, Erciyes Kayak Merkezi’ne kırmızı elbisesi ve kayak takımlarını giyerek geldi.

kirmizi-elbisesiyle-erciyeste-kayak-yap-1085137-322079.jpg

KAYAK YAPANLARA GÜL DAĞITTI

Tekir Kapı pistinden, elbisesiyle pistte kayarak aşağı inen Soylar, kayak yapan vatandaşların yanına gelerek elindeki güllerden hediye etti.

kirmizi-elbisesiyle-erciyeste-kayak-yap-1085135-322079.jpg

TEBESSÜM DOLU ANLAR KAMERADA

Soylar’ın davranışı, vatandaşlar tarafından ilgi ve tebessümle karşılandı. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Soylar’ın kaydığı sırada çevresindeki insanlara gül vermek için durduğu anlar yer aldı.

Karın yağmadığı kayak merkezi iflas ettiKarın yağmadığı kayak merkezi iflas etti

Soylar'ın vatandaşlara gül hediye ederek renkli ve samimi anlar yaşattığı görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Türkiye
CHP’li Tanrıkulu: 19 yaşındaki bir genç bu nedenle hapishaneye atılamaz!
CHP’li Tanrıkulu: 19 yaşındaki bir genç bu nedenle hapishaneye atılamaz!
Adıyaman’da aracın çarptığı kadın kurtarılamadı
Adıyaman’da aracın çarptığı kadın kurtarılamadı