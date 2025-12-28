Kırmızı elbiseli kadın Erciyes'te gül dağıttı
Kayseri’de üniversite öğrencisi Ayşegül Soylar, kırmızı elbisesiyle kayak yaprak Erciyes Kayak Merkezi’nde vatandaşlara gül dağıttı.
KIRMIZI ELBİSESİYLE KAYDI
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşegül Soylar, Erciyes Kayak Merkezi’ne kırmızı elbisesi ve kayak takımlarını giyerek geldi.
KAYAK YAPANLARA GÜL DAĞITTI
Tekir Kapı pistinden, elbisesiyle pistte kayarak aşağı inen Soylar, kayak yapan vatandaşların yanına gelerek elindeki güllerden hediye etti.
TEBESSÜM DOLU ANLAR KAMERADA
Soylar’ın davranışı, vatandaşlar tarafından ilgi ve tebessümle karşılandı. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Soylar’ın kaydığı sırada çevresindeki insanlara gül vermek için durduğu anlar yer aldı.
Soylar'ın vatandaşlara gül hediye ederek renkli ve samimi anlar yaşattığı görüldü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)