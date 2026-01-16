210 sayı atıldı: Merkezefendi Belediyesi Bursaspor'u yendi
Merkezefendi Belediyesi, Basketbol Süper Ligi'nde uzatmalara giden maçta Bursaspor Basketbol'u 107-103'lük skorla mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, normal süresi 90-90 biten maçın uzatma bölümünde Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 107-103 yendi.
DETAYLAR
- Salon: TOFAŞ
- Hakemler: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Hüseyin Çelik
- Bursaspor Basketbol: Childress 23, Parsons 23, Berk Can Akın 1, Konontsuk, Nnoko 18, Delaurier 6, Crawford 21, Yavuz Gültekin 5, King 6
- Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Bleijenbergh 23, Ömer Can İlyasoğlu 5, Miles 13, Badzim 17, Mahir Ağva 21, Emre Tanışan, Griffin 17, Cazalon 5, Egemen Güven 6, Erbay Kemal Paltacı
- 1. Periyot: 22-21
- Devre: 35-49
- 3. Periyot: 55-67
- Normal süre: 90-90
- Beş faulle çıkanlar: 18.36 Ömer Can İlyasoğlu, 39.50 Badzim, 44.45 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)
Kaynak:DHA