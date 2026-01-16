Samsunspor kanadını buldu: Transfer resmen açıklandı
Samsunspor, İtalya Serie A takımlarından Verona’da forma giyen 24 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavşan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu.
19 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST
2025 - 2026 sezonunda toplamda 19 maçta forma giyen Elayis Tavşan, bu karşılaşmalarda 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.
SAMSUNSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Kırmızı-beyazlı kulüp sanal medyadan yaptığı açıklamada, “Hoş Geldin Elayis Tavşan. Kulübümüz, Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Samsunspor ailesine hoş geldin Elayis. Atatürklü armamızla birlikte nice zaferlere” ifadelerini kullandı.
SAMSUNSPOR'UN DURUMU
Süper Lig'de 17 maçta 25 puan toplayan Samsunspor, 6. sırada yer alıyor.
Samsun ekibi, ligin 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
Kaynak:Haber Merkezi / DHA