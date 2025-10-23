1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Hakemler şöyle:
Yarın:
16.00 Erzurumspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu
20.00 Sivasspor-Hatayspor: Ömer Tolga Güldibi
SAKARYA MAÇINA YUNUS DURSUN
25 Ekim Cumartesi:
13.30 Sarıyer-Manisa FK: Burak Olcar
13.30 Adana Demirspor-Vanspor: Süleyman Bahadır
16.00 Pendikspor-Serikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun
26 Ekim Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak
16.00 Çorum FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Sodrum FK-Iğdır FK: Alper Akarsu