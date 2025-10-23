1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu

1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Erzurumspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu

20.00 Sivasspor-Hatayspor: Ömer Tolga Güldibi

SAKARYA MAÇINA YUNUS DURSUN

25 Ekim Cumartesi:

13.30 Sarıyer-Manisa FK: Burak Olcar

13.30 Adana Demirspor-Vanspor: Süleyman Bahadır

16.00 Pendikspor-Serikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun

26 Ekim Pazar:

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandıSüper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak

16.00 Çorum FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Sodrum FK-Iğdır FK: Alper Akarsu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

