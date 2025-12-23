1-0 yenilince istifa etti dönüşünde 5 yedi: Bir de özür diledi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ligde takımı Göztepe'ye 1-0 yenilince protestoları gerekçe gösterip istifa etmişti.

Burak Yılmaz, bir kaç gün sonra ise yönetimle görüştükten sonra geri döndü. Ancak takımının başında çıktığı maçta bu kez de Başakşehir'e 5-1 yenildi.

Burak Yılmaz, maçtan sonra farklı yenilgiyi bireysel hatalara bağlarken, şunları söyledi:

Burak Yılmaz döner dönmez kahroldu: Şaşkına çeviren sonuç

"Çok basit bireysel hatalardan yediğimiz goller var. Çalıştığımız yerden gol atsak da çalıştığımız yerlerden gol yemenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugünün en üzücü tarafı oyun disiplininden kopmak. Ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamak lazımdı. Bu beni çok üzdü.

Bu mağlubiyeti tamamen üzerime almam lazım. Hafta içi yaşanan bu duygusal durumun oyuncuları etkilediğini düşünüyorum. Herkesten özür dilerim. İkinci yarıda daha hırslı ve istekli bir takım haline dönüşmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum.

TRANSFER AÇIKLAMASI

En az 3 oyuncu almak istiyoruz. Kullanmadığımız oyuncularla vedalaşmak istiyoruz. Bir kanat forvet, bir sol bek ve stoper oynayan, bir de 6-8 numara oynayabilecek oyuncu almak istiyorum. İlk 11'e 3 net oyuncu almak istiyorum."

"HAKEMİN İSPANYOLCA BİLDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Kevin Rodrigues'in karşılaşmanın 76. dakikasında hakem Ali Şansalan ile girdiği diyaloğun ardından direkt kırmızı kart görmesiyle ilgili de konuşan Burak Yılmaz, "Hakem küfür ettiğini söylüyor. Kendisi küfür etmediğini söylüyor. Hakemin ne kadar İspanyolca bildiğini bilmiyorum ama 'Küfür etti.' diyorsa hakeme inanmak zorundayız. Oyuncumun da böyle bir adam olmadığını biliyorum. Eğer o kırmızı kartı görüyorsa hatalı olan Kevin'dır" dedi.