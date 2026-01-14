Yeni Yol'da genel başkan değişiyor

Meclis'te grup oluşturmak amacıyla Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi milletvekillerinin bir araya gelmesiyle 13 Ocak 2025’te kurulan Yeni Yol adlı grup, üç partinin anlaşması doğrultusunda, genel başkanlık, grup başkanlığı ve TBMM Başkanlık Divanı’ndaki katip üyelik görevlerini birer yıllık dönüşüm esasına göre paylaşıyor.

Yeni Yol kritik sınırda! Meclis grubu düşebilir iddiasına liderlerden ilk yanıt

İZZETTİN KÜÇÜK'ÜN GÖREVİ DEVRALACAĞI BELİRTİLİYOR

Bu çerçevede, 13 Ocak 2025’te Yeni Yol’un ilk Genel Başkanı olarak göreve başlayan eski Anayasa Mahkemesi Üyesi ve DEVA Partili Celal Mümtaz Akıncı, bir yıllık görev süresini tamamladı. Yerine Gelecek Partisi’nden İzzettin Küçük’ün getirilmesi bekleniyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Küçük, geçmişte Karabük, Şanlıurfa ve Bursa Valilikleri yaptı. Yeni Yol’daki genel başkanlık görevi sembolik bir nitelik taşıyor.

GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Üç parti, Meclis çatısında ortak bir grup oluştursa da kendi siyasi kimlikleriyle faaliyetlerine devam ediyor. Öte yandan Yeni Yol’un Grup Başkanlığı görevinin Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya’dan Mehmet Emin Ekmen’e geçmesi planlanıyor. Meclis Başkanlık Divanı’nda katip üye olarak görev yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin yerine ise DEVA Partisi’nden yeni bir katip üye belirlenecek.

Yeni Yol’un grup başkanvekilliği görevlerinde, halen bu görevi sürdüren Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ile Grup Başkanlığı görevini tamamlayacak olan Saadet Partisi’nden Bülent Kaya’nın görevlerine devam etmeleri öngörülüyor.

TBMM’de 20 milletvekiliyle temsil edilen Yeni Yol, İç Tüzük gereği grup kurabilmek için gereken asgari üye sayısını sağlamış durumda.