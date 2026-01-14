Yeni Yol'da genel başkan değişiyor

Yeni Yol'da genel başkan değişiyor
Yayınlanma:
Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinden oluşan Yeni Yol’da Genel Başkan değişimi yapılması bekleniyor. Celal Mümtaz Akıncı'nın görevini Gelecek Partisi'nden İzzettin Küçük’e devretmesi bekleniyor. Ayrıca Yeni Yol’un Grup Başkanlığının da Bülent Kaya’dan Mehmet Emin Ekmen’e geçeği beliritiyor.

Meclis'te grup oluşturmak amacıyla Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi milletvekillerinin bir araya gelmesiyle 13 Ocak 2025’te kurulan Yeni Yol adlı grup, üç partinin anlaşması doğrultusunda, genel başkanlık, grup başkanlığı ve TBMM Başkanlık Divanı’ndaki katip üyelik görevlerini birer yıllık dönüşüm esasına göre paylaşıyor.

Yeni Yol kritik sınırda! Meclis grubu düşebilir iddiasına liderlerden ilk yanıtYeni Yol kritik sınırda! Meclis grubu düşebilir iddiasına liderlerden ilk yanıt

İZZETTİN KÜÇÜK'ÜN GÖREVİ DEVRALACAĞI BELİRTİLİYOR

Bu çerçevede, 13 Ocak 2025’te Yeni Yol’un ilk Genel Başkanı olarak göreve başlayan eski Anayasa Mahkemesi Üyesi ve DEVA Partili Celal Mümtaz Akıncı, bir yıllık görev süresini tamamladı. Yerine Gelecek Partisi’nden İzzettin Küçük’ün getirilmesi bekleniyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Küçük, geçmişte Karabük, Şanlıurfa ve Bursa Valilikleri yaptı. Yeni Yol’daki genel başkanlık görevi sembolik bir nitelik taşıyor.

GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Üç parti, Meclis çatısında ortak bir grup oluştursa da kendi siyasi kimlikleriyle faaliyetlerine devam ediyor. Öte yandan Yeni Yol’un Grup Başkanlığı görevinin Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya’dan Mehmet Emin Ekmen’e geçmesi planlanıyor. Meclis Başkanlık Divanı’nda katip üye olarak görev yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin yerine ise DEVA Partisi’nden yeni bir katip üye belirlenecek.

Yeni Yol’un grup başkanvekilliği görevlerinde, halen bu görevi sürdüren Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ile Grup Başkanlığı görevini tamamlayacak olan Saadet Partisi’nden Bülent Kaya’nın görevlerine devam etmeleri öngörülüyor.

TBMM’de 20 milletvekiliyle temsil edilen Yeni Yol, İç Tüzük gereği grup kurabilmek için gereken asgari üye sayısını sağlamış durumda.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Siyaset
194 gündür tutuklu bulunan Akademisyen Aslı Aydemir'e tahliye kararı
194 gündür tutuklu bulunan Akademisyen Aslı Aydemir'e tahliye kararı
19 yaşındaki İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor
19 yaşındaki İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor