Sükun Işıtan'ın ödül alacağı dört ay önce yazılmış! Skandal "Başrejisör" detayı

Sükun Işıtan'ın ödül alacağı dört ay önce yazılmış! Skandal "Başrejisör" detayı
Yayınlanma:
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın sağ kolu Sükun Işıtan'ın tek kişilik oyunu ile ödül alması büyük tepki çekerken skandal detaylar ortaya çıktı. Işıtan'ın ödülü alacağı aylar öncesinden iddia edildiği öğrenilirken üstüne üstlük oynadığı oyun hakkında büyük bir hukuksuzluk ortaya çıktı.

Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden biri olan Afife Tiyatro Ödülleri, 6 Ekim Pazartesi akşamı sahiplerini buldu. “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükûn Işıtan aldı. Ancak Işıtan'ın ödülü alırken yuhalanıp protesto edildi.

ÖDÜL ALACAĞI AYLAR ÖNCESİNDEN YAZILMIŞ

14 Haziran’da yayımlanan bir yazıda, Işıtan’ın bu ödüle aday gösterilmesinin bile mümkün olmaması gerektiği ortaya çıktı.

Nefes'in hazirandaki haberinde, Tamer Karadağlı ile yakın çalıştığı bilinen Işıtan’ın ödül alacağı iddia edildi.

Tamer Karadağlı protesto edilmişti: Afife Tiyatro Ödülleri'nin görüntüleri kaldırıldıTamer Karadağlı protesto edilmişti: Afife Tiyatro Ödülleri'nin görüntüleri kaldırıldı

Tartışmaların odağındaki Işıtan'ın tek kişilik oyunu “Medea Material” hukuki bir skandal olduğu öğrenildi.

Işıtan’ın memur kadrosu olmamasına rağmen başrejisör vekilliği yapması da dikkat çekiyor. Bu görevi yürütmesi için yasal zeminin tartışmalı olduğu belirtiliyor.

Işıtan'ın memur kadrosunda lmasına rağmen başrejisör veili olduğu öğrenildi. Memur olarak Işıtan'ın hukuki olarak başrejisörlük yapamacağı öğrenildi.

5441 sayılı kanuna göre Işıtan'ın yalnızca sanatçı olması gerekiyor.

Sükun Işıtan, protestodan sonra elindeki ödülü gösterip, "Başarı ortada" demişti.

BAŞREJİSÖR NEDİR?

Başrejisör, yönetmenin verdiği kararların sahnede ya da yayında doğru şekilde uygulanmasını sağlar. Kamera geçişleri, ışık, ses ve efektlerin zamanlamasını koordine eder. Canlı yayınlarda anlık yönlendirmeleri uygulayarak yayın düzenini sağlar. Başrejisör, yönetmenin sağ koludur. Yönetmen planlar, başrejisör o planı hayata geçirir. Sahne arkasında işlerin aksamadan yürümesini sağlar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Siyaset
Saat verildi! Mansur Yavaş açıklama yapacak
Saat verildi! Mansur Yavaş açıklama yapacak
Kanal İstanbul'un gizli zengini belli oldu: AKP'li belediye sata sata bitiremedi!
Kanal İstanbul'un gizli zengini belli oldu: AKP'li belediye sata sata bitiremedi!
"Ekonomi iyi" deyip TBMM Lokantası'ndan çıkmayan eski vekil kim?
"Ekonomi iyi" deyip TBMM Lokantası'ndan çıkmayan eski vekil kim?