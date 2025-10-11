Sükun Işıtan'ın ödül alacağı dört ay önce yazılmış! Skandal "Başrejisör" detayı

Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden biri olan Afife Tiyatro Ödülleri, 6 Ekim Pazartesi akşamı sahiplerini buldu. “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükûn Işıtan aldı. Ancak Işıtan'ın ödülü alırken yuhalanıp protesto edildi.

ÖDÜL ALACAĞI AYLAR ÖNCESİNDEN YAZILMIŞ

14 Haziran’da yayımlanan bir yazıda, Işıtan’ın bu ödüle aday gösterilmesinin bile mümkün olmaması gerektiği ortaya çıktı.

Nefes'in hazirandaki haberinde, Tamer Karadağlı ile yakın çalıştığı bilinen Işıtan’ın ödül alacağı iddia edildi.

Tartışmaların odağındaki Işıtan'ın tek kişilik oyunu “Medea Material” hukuki bir skandal olduğu öğrenildi.

Işıtan’ın memur kadrosu olmamasına rağmen başrejisör vekilliği yapması da dikkat çekiyor. Bu görevi yürütmesi için yasal zeminin tartışmalı olduğu belirtiliyor.

5441 sayılı kanuna göre Işıtan'ın yalnızca sanatçı olması gerekiyor.

Sükun Işıtan, protestodan sonra elindeki ödülü gösterip, "Başarı ortada" demişti.

BAŞREJİSÖR NEDİR?

Başrejisör, yönetmenin verdiği kararların sahnede ya da yayında doğru şekilde uygulanmasını sağlar. Kamera geçişleri, ışık, ses ve efektlerin zamanlamasını koordine eder. Canlı yayınlarda anlık yönlendirmeleri uygulayarak yayın düzenini sağlar. Başrejisör, yönetmenin sağ koludur. Yönetmen planlar, başrejisör o planı hayata geçirir. Sahne arkasında işlerin aksamadan yürümesini sağlar.