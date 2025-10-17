Son dakika | Şişli mitingi davası ertelendi

CHP'nin Şişli'deki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılan 10 kişi hakkında 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama' ve 'Toplantı yürüyüşlere silah vb. aletle katılarak ve kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma' suçlamaları ile dava açılmıştı. Davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

13 ŞUBAT'A ERTELENDİ

19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2. duruşma yapıldı. Avukatların katıldığı duruşmada savunmalar yazılı bir şekilde verildi. Avukatlar, 26 Mart günü katıldıkları Şişli Mitingi'nde polisin 'dağılın' anonsu yapmadığını, bu durumla ilgili gereken işlemlerin yapılmasını ve görüntülerin dosyaya dahil edilmesini istedi. Duruşma 13 Şubat'a ertelendi. Mütalaanın bir sonraki duruşmada açıklanacağı ifade edildi.