Son dakika | Şişli mitingi davası ertelendi

Son dakika | Şişli mitingi davası ertelendi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP'nin Şişli mitingi davası 13 Şubat'a ertelendi. 10 kişi söz konusu dava kapsamında yargılanıyordu.

CHP'nin Şişli'deki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılan 10 kişi hakkında 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama' ve 'Toplantı yürüyüşlere silah vb. aletle katılarak ve kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma' suçlamaları ile dava açılmıştı. Davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

13 ŞUBAT'A ERTELENDİ

19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2. duruşma yapıldı. Avukatların katıldığı duruşmada savunmalar yazılı bir şekilde verildi. Avukatlar, 26 Mart günü katıldıkları Şişli Mitingi'nde polisin 'dağılın' anonsu yapmadığını, bu durumla ilgili gereken işlemlerin yapılmasını ve görüntülerin dosyaya dahil edilmesini istedi. Duruşma 13 Şubat'a ertelendi. Mütalaanın bir sonraki duruşmada açıklanacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

