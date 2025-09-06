Son Dakika | Özgür Özel: CHP’ye kayyum gelirse 6 günde gider

CHP 21 Eylül Pazar günü 22. Olağanüstü Kurultay toplanması kararı alındı.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na bine yakın delegenin talebiyle yapılan başvuruya göre 22. Olağanüstü Kurultay Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde mevcut yönetime yönelik güven oylaması ve Genel Başkanlık ile Parti Meclisi seçimleri gündemiyle toplanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde partisinin dün almış olduğu olağanüstü kurultay kararına ilişkin konuştu.

Özel, 22 Mart 2025'te alınan kararla 6 Nisan 2025'teki olağanüstü kurultayın siyasi kayyum ihtimaline karşılık siyasi bir hamle olduğunu hatırlattı:

"Değerli arkadaşlar, 6 Nisan'da ben o günkü tartışmalar ve partiye kayyum atama niyeti üzerine siyasi bir meydan okumayla Genel Başkanlık yetkisini kullanarak tüm delegelerimizi iradelerini yenilemeye davet etmiştim. Aday oldum. Bir rakip olmadı, bir yarış olmadı ve geçerli oyların tamamını alarak, sizin de takip ettiğiniz o kurultayımızı yapmıştık."

Özel, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne yönelik tartışmalı mahkeme kararının bir siyasi hamle olduğunu, ardından Kurultay Davası'na bu kararın gittiğini anlattı:

"Ancak parti üzerindeki yargı eliyle yapılmaya çalışılan birtakım dizaynlar, birtakım kurgular, partiye kurulan kumpasların ardı arkası kesilmediği gibi İstanbul İl kongremizi iptal ettiler.

Ve İstanbul İl kongremizi aslında bu konularda yetkisiz bir mahkeme iptal etti. Delegeliklerini de iptal etti oranın. Ve karar tabii dolayısıyla ilgili bütün mahkemelerin de ilgi alanına girdi.

Ankara'da daha önce defalarca tedbir kararını reddeden mahkemeye o karar da gitti. Haklı olarak mahkeme başkanı o kararı talep etti."

Geçen seferki olağanüstü kurultay kararının siyasi bir hamle olduğunu şimdi alınan kararın da hukuki bir hamle ve tedbir olduğunu anlatan Özel, mevcut yönetimin ve İstanbul'daki delegelerinin imzacı olmadığını bildirdi.

Özel, YSK'ya yapılan olağanüstü kurultay başvursunun dünkü YSK kararı ile uyumlu olduğunu ifade etti:

"Ve ayın 15'inde de duruşmamız var. Bu duruşmadan önce bu kez delegelerimizin imzalarıyla Türkiye'deki tüm delegeler ve 1,5, 2 gün gibi bir süre içinde kendi imzalarıyla noterlere giderek seçimin kendi iradesiyle, delegenin imza toplamasıyla yenilenmesini istiyorlar.

Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri yok. Bu delegelerin içinde geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben, MYK üyesi arkadaşlarım ve Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, Yüksek Disiplin Kurulumuz yok.

Ve geriye kalan işte binin biraz üzerindeki delegenin tamamına yakınının imzaları genel merkeze ulaştı ve biz de dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'nun kararından sonra bir başvuru yaptık.

Bu geçen seferki bir siyasi hamleydi. Bu tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir. Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulların, mahkemelerin aldığı kararlarla da uyumlu. Ne sonuç doğuracak? Bir kez hani ya İstanbul kongresi sonucu etki etti. Onlar yok doğal delegelikler yok. Geri kalan delege iradesini bir kez daha yenileyecek."

Özel, delegelerin yarıdan fazlasının toplanıp Olağanüstü Kurultay yaptırmasının engellenemeyeceğini anlattı:

"Siyasi yönden böyle bir sonucu var. Hukuki yönden ise delegeler imza toplayıp da yarıdan bir fazlasına ulaştığında genel başkana, genel başkan istemese de partiyi yöneten, parti meclisi istemese de olağanüstü kongre oluyor ya, bu yol açık.

Geçmişte de denemeleri oldu. Delegelerimiz o yolla genel başkanın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldılar"

"KAYYUM ANCAK 6 GÜN DURABİLİR"

Olağanüstü Kurultay'ın 21 Eylül'de yapılacağını söyleyen Özel, 15 Eylül'de olası bir CHP'ye kayyum atanma kararının sadece 6 gün geçerli olabileceğini şöyle anlattı:

"Ne zaman için? 21 Eylül tarihi için. Yani burada olası, çünkü her ihtimal dahilindedir. 15'inde bir karar olup partinin genel başkanlık noktasına hiç tahmin etmiyorum ve burada mahkemenin öyle yürütüldüğünü, Asli Hukuk Mahkemesi'nin bir yetki aşımını falan tahmin etmiyorum ama tut ki İstanbul'daki mahkemenin kararı gibi ya da o kararın da etkisiyle burada partinin genel başkanlığına bir kayyum atansa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü partinin genel başkanının durduramadığı bir süreçtir bu.