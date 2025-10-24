Son Dakika | İmamoğlu'na casusluk soruşturmasına CHP'den ilk tepki!

Son Dakika | İmamoğlu'na casusluk soruşturmasına CHP'den ilk tepki!
Yayınlanma:
Son dakika... 200 günü aşkın süredir tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması da başlatıldı. Aynı soruşturma kapsamında Gazeteci Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. CHP'den soruşturmaya ilk tepki geldi. CHP'li Bulut, "Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak “suç”, haber yapmak “ihanet”, düşünmek “casusluk” sayılır hale geldi" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü kurduğunu iddiasıyla başlatılan soruşturmada casusluk suçlamasında bulundu.

'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden vatandaşların kişisel verilerin sızdırıldığı ve iki yabancı ülkeye satıldığı öne sürüldü. Ayrıca başlatılan casusluk suçlaması ile Gazeteci Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Tele1'e polis baskını yapıldı.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında da casusluk soruşturması başlatıldıSon dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında da casusluk soruşturması başlatıldı

200 günü aşkın süredir tutuklu olan Ekrem İmamoğlu için bir de casusluk soruşturması başlatıldı.

Bu sabah yaşanan operasyona CHP'den ilk tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut şunları ifade etti:

Gerçeklik duygusunu kaybetmiş bir ülke manzarasıyla karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na “casusluk” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Aynı gerekçeyle Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Bir yanda halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı, diğer yanda gazetecilik görevini yapan bir basın mensubu…

Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak “suç”, haber yapmak “ihanet”, düşünmek “casusluk” sayılır hale geldi.

Gerçeklerle yüzleşmek yerine paranoyayla yönetilen bir ülkenin trajedisini yaşıyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

