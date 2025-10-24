Son Dakika | İmamoğlu'na casusluk soruşturmasına CHP'den ilk tepki!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü kurduğunu iddiasıyla başlatılan soruşturmada casusluk suçlamasında bulundu.

'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden vatandaşların kişisel verilerin sızdırıldığı ve iki yabancı ülkeye satıldığı öne sürüldü. Ayrıca başlatılan casusluk suçlaması ile Gazeteci Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Tele1'e polis baskını yapıldı.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında da casusluk soruşturması başlatıldı

200 günü aşkın süredir tutuklu olan Ekrem İmamoğlu için bir de casusluk soruşturması başlatıldı.

Bu sabah yaşanan operasyona CHP'den ilk tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut şunları ifade etti: