Son Dakika | Umut Evirgen ve Yaşar Koz adli kontrol ile serbest!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İşletmeci Umut Evirgen gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından ifade veren gizli tanıklar, İstanbul Etiler’de bulunan Kütüphane isimli gece kulübünde uyuşturucu kullanıldığını iddia etmişti. Soruşturma kapsamında verilen ifadelerin ardından narkotik ekipleri, Evirgen’in sahibi olduğu Kütüphane’ye narkotik köpekleriyle birlikte baskın gerçekleştirmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Umut Evirgen ve Kütüphane isimli gece kulübünün müdürü Yaşar Koz bugün adliyeye sevk edilmişti. Evirgen ve Koz’un adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

SİCİLİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Umut Evirgen’in, 12 Ağustos 2019 tarihinde sahibi olduğu "Gizli Kalsın" isimli eğlence mekânında iş insanı Ali Akın ile tartışma yaşadığı ve korumalarının yardımıyla Akın’ı darbettiği ve burnunu kırdığı öne sürülmüştü.

Olayın ardından Umut Evirgen’le birlikte üç çalışan hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, Umut Evirgen ve işletme müdürü Ali Yaşar Koz’u “kemik kırılmasına yol açacak şekilde kasten yaralama” suçundan 10 ay hapis cezası verirken çalışanlar Hasan Güneş ve Ferdi Bülbül’e de aynı ceza verildi. Tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.