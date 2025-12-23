Gözaltına alınan gece kulübü patronu Umut Evirgen'in sicili çıktı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kütühane isimli mekanın sahibi Umut Evirgen'in yıllar önce bir iş insanına şiddet uyguladığı ve mahkemeden hapis cezası aldığı gün yüzüne çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması genişleyerek sürüyor. Soruşturma kapsamında birçok tanınmış isim gözaltına alınırken, son olarak Gazeteci Emrullah Erdinç’in ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Oyuncu Alina Boz’un eşi olan film yapımcısı ve Gücü kulübü Kütüphane'nin patronu Umut Evirgen de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim oldu. Evirgen’in, eşi Boz’un rol aldığı "Palamut Zamanı" adlı oyunun sahnelendiği Zorlu PSM'de gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Etiler’de bulunan ve gizliliğiyle tanınan ‘Kütüphane’ isimli eğlence mekânına da baskın düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Narkotik ekiplerinin uzun süredir izlediği işletmenin müdürü Yaşar Koz, operasyonda gözaltına alındı.

EVİRGEN İŞ İNSANI DÖVMÜŞ

Umut Evirgen, 12 Ağustos 2019’da sahibi olduğu "Gizli Kalsın" isimli eğlence mekânında iş insanı Ali Akın ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evirgen’in, korumalarının yardımıyla Akın’ı darbettiği ve burnunu kırdığı iddia edildi.

Olay sonrası Umut Evirgen’le birlikte üç çalışan hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme, Umut Evirgen ve işletme müdürü Ali Yaşar Koz’u “kemik kırılmasına yol açacak şekilde kasten yaralama” suçundan 10 ay hapse mahkûm etti. Çalışanlar Hasan Güneş ve Ferdi Bülbül’e de aynı ceza verildi.

Tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

NELER OLMUŞTU?

Soruşturmanın ilk aşamasında Habertürk’ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 11 Aralık’ta “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kullanımı kolaylaştırmak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci ise ilk başta serbest bırakılmış, ancak Adli Tıp raporunda saç örneğinde uyuşturucu izine rastlanması üzerine 17 Aralık’ta “kullanımı kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sadettin Saran adli kontrolle serbest bırakılmıştı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran da soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Yurt dışındayken bu bilgiyi alan Saran, Türkiye’ye dönerek savcılığa ifade vermiş, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

