Son Dakika | Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'İmparatorluk hayali' yanıtı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda dış politikadaki tutumuna ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan, Türkiye’nin bu coğrafyadaki varlığına değinerek şöyle konuştu:

"Çok farklı bir milletiz. Bakın 1071'den beri biz bu coğrafyadayız. Bedel ödedik. Mücadele ettik. Can verdik. Can aldık. Bu topraklarda 1000 yıldır tutunmayı işte böyle başardık."

Konuşmasında geçmişten bugüne karşılaşılan tehditleri sıralayan Erdoğan, "Bize ömür biçenler oldu. Hasta adam diyenler oldu. Harimi ismetimize el uzatmaya cüret edenler oldu. Asrın başında Çanakkale'de, daha sonra Milli mücadelede, en son 15 Temmuz'da istiklal ve istikbalimize kastedenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık. İman dolu göğsümüzde ehli Salibin heveslerini kursaklarında bıraktık" dedi.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS

Erdoğan, Türkiye’nin "sulhü sükundan" yana olduğunu söylerken, bunun "haksızlığa rıza" anlamına gelmeyeceğini ifade etti. Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Herkes bilsin ki biz dün olduğu gibi bugün de sulhü sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla."

Dış politikaya ilişkin net mesaj veren Erdoğan, "Şunu burada çok açık ve net söylüyorum. İster Doğu Akdeniz'de, ister Ege'de, isterse başka bir yerde olsun biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türk'ünün hak ve çıkarlarının gasbedilmesine de müsaade etmeyiz" diye konuştu.

Erdoğan, çeşitli görüşmelere ve mesajlara atıf yaparak şunları söyledi:

"Anlaşmalar yapılabilir. İmzalar atılabilir. Sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz. Bizim politikamızı değiştirmez"

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da Erdoğan, şöyle yanıt verdi:

"3.000'den fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz. Oyuna gelmedik. Gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık. Kapılmayacağız"

Erdoğan, konuşmasının bu bölümünü şöyle sürdürdü: