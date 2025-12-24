Son Dakika | Erdoğan'dan 2026 asgari ücreti için ilk açıklama! "Hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Açlık Sınırı'nın altında açıklanan 2026 asgari ücret için ilk defa konuştu. Erdoğan, işçi ve işverenlere bu ücretin 'hayırlı olmasını' diledi.

Erdoğan, asgari ücret desteğinin de 270 lira arttığını bildirdi. Erdoğan şunları söyledi:

"2026 yılı için 28.075 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca geçtiğimiz yıl 1.000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1.270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da emekçimizin, çalışanımızın, işverenimizin velhasıl 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız."

CHP LİDERİ ÖZEL: ERDOĞAN SEFALET YILI OLACAĞINI İLAN ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin belli olmasının ardından X hesabından açıklama yapmıştı. Özel şunları ifade etmişti: