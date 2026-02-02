Son Dakika | Bahçeli'den Özgür Özel'e telefon
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak Osmaniye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Görüşmede ayrıca Bahçeli'nin Özgü Özel'in Berat Kandili'ni tebrik ettiği belirtildi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN OSMANİYE'YE ZİYARET
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü kapsamında deprem bölgesinde ziyaret turuna başladı.
Bu kapsamda CHP Lideri'nin ilk durağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda yurttaşlarla bir araya gelerek şunları söylemişti:
- "Biz bu felakete daha yeni iktidara gelmiş bir hükümetle yakalanmadık. Öyle olsaydı bazı şeylerin mazereti olabilirdi. O günkü hükümet 21 yıldır iktidardaydı. Tek başına mazeretsiz olarak iktidardaydı. O günkü hükümet 23 yılda 3 trilyon dolar vergi toplamış. 21 yılda 40 milyar dolar deprem vergisi toplamış."
BAHÇELİ'DEN CHP LİDERİ'NE TEŞEKKÜR TELEFONU
Ziyaretin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak Osmaniye'ye yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti.
Görüşmede Bahçeli'nin Özgür Özel'in Berat Kandili'ni de tebrik ettiği öğrenildi.