Osmaniyeli depremzededen Bahçeli'ye sitem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında deprem bölgelerini ziyaret etmeye başladı.

Ziyaretlerin ilk durağı olan Osmaniye'de depremzede ailenin evine konuk olan Özel'e bir yurttaş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye dair dert yandı.

Hemşehrisinden Bahçeli'ye sitem: Depremden sonra kaç kere gelmiş

"MEMLEKETİ OLSA NE YAZAR"

Bahçeli'nin depremin ardından hemşehrilerine destekte bulunmadığını belirten depremzede, "En kara günümüzde yanımızda olmayan insan, memleketi olsa ne yazar" diyerek, "Bırakın partiyi siyaseti de onun toprağında çocuklarımızı büyütüyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de depremzede bir ailenin evini ziyaret etti. (2 Şubat 2026)

Özgür Özel, 6 Şubat'ta askerin neden sahaya geç çıktığını açıkladı

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, bir hafta boyunca incelemelerde bulunacak olan CHP Lideri Özgür Özel'in ilk durağı Osmaniye oldu.

Partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda yurttaşlara hitabeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP iktidarına eleştirileri yöneltti: