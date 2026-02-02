Osmaniyeli depremzededen Bahçeli'ye sitem

Osmaniyeli depremzededen Bahçeli'ye sitem
Yayınlanma:
Osmaniyeli depremzede, kendisini ziyaret eden CHP Lideri Özgür Özel'e MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dert yandı. Bahçeli'nin en kara günde kendilerine destek vermediğini belirten depremzede, "Memleketi olsa ne yazar?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında deprem bölgelerini ziyaret etmeye başladı.

Ziyaretlerin ilk durağı olan Osmaniye'de depremzede ailenin evine konuk olan Özel'e bir yurttaş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye dair dert yandı.

Hemşehrisinden Bahçeli'ye sitem: Depremden sonra kaç kere gelmişHemşehrisinden Bahçeli'ye sitem: Depremden sonra kaç kere gelmiş

"MEMLEKETİ OLSA NE YAZAR"

Bahçeli'nin depremin ardından hemşehrilerine destekte bulunmadığını belirten depremzede, "En kara günümüzde yanımızda olmayan insan, memleketi olsa ne yazar" diyerek, "Bırakın partiyi siyaseti de onun toprağında çocuklarımızı büyütüyoruz" şeklinde konuştu.

depremzede-osmaniye.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de depremzede bir ailenin evini ziyaret etti. (2 Şubat 2026)

Özgür Özel, 6 Şubat'ta askerin neden sahaya geç çıktığını açıkladıÖzgür Özel, 6 Şubat'ta askerin neden sahaya geç çıktığını açıkladı

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, bir hafta boyunca incelemelerde bulunacak olan CHP Lideri Özgür Özel'in ilk durağı Osmaniye oldu.

Partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda yurttaşlara hitabeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP iktidarına eleştirileri yöneltti:

  • "Biz bu felakete daha yeni iktidara gelmiş bir hükümetle yakalanmadık. Öyle olsaydı bazı şeylerin mazereti olabilirdi. O günkü hükümet 21 yıldır iktidardaydı. Tek başına mazeretsiz olarak iktidardaydı. O günkü hükümet 23 yılda 3 trilyon dolar vergi toplamış. 21 yılda 40 milyar dolar deprem vergisi toplamış."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye
Son dakika | Esenler’de metro raydan çıktı! İşte ilk görüntüler
Son dakika | Esenler’de metro raydan çıktı! İşte ilk görüntüler
Edirne’yi kar vurdu: Motokuryelere trafik yasağı
Edirne’yi kar vurdu: Motokuryelere trafik yasağı
Sıfır araç alan müşteri şaşkınlığa uğrattı: Pankarttaki yazıyı gören dönüp bir daha baktı
Sıfır araç alan müşteri şaşkınlığa uğrattı: Pankarttaki yazıyı gören dönüp bir daha baktı