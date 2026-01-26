Hemşehrisinden Bahçeli'ye sitem: Depremden sonra kaç kere gelmiş

Yayınlanma:
Osmaniye'de bir yurttaş, hemşehrisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sitem etti. "Bizi hiç dinlemiyorlar," diyen yurttaş; tepkisini, "Sayın Genel Başkan depremden bu yana Osmaniye’ye kaç defa gelmiş?" sorusuyla dile getirdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de esnaf ve yurttaşlar ile bir araya geldi.

Kaya'nın yanına gelen emekli bir yurttaş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye "Devlet Bahçeli, buranın insanıysa senede en az 2-3 defa gelmesi lazım" ifadesiyle sitem etti.

osmaniye.jpg

Emeklilerden MHP Lideri Bahçeli'ye tepki!Emeklilerden MHP Lideri Bahçeli'ye tepki!

HEMŞEHRİSİNDEN BAHÇELİ'YE SİTEM

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki dükkanları gezen Kaya'nın yanına gelen bir emekli yurttaş, "Biz hep söylüyoruz ama bizi hiç dinlemiyorlar," diyerek hemşehrisi Devlet Bahçeli'ye şu ifadelerle sitem etti:

  • "Sayın Genel Başkan depremden bu tarafa kaç defa gelmiş Osmaniye’ye? Depremin ilk senesinde bir kere gelmişlerdi. Hatta buralar bile asfalt değildi, sırf onlar için asfalt döktüler. Şimdi üzerinden 3 yıl geçmiş tekrar geliyorlar. Devlet Bey buranın insanıysa senede en az 2-3 defa gelmesi lazım. Bizim halimizi hatırımızı burada sorması lazım. Bizi dinlemesi lazım ama dinleyen kim? Ancak kendi dedikleri kendi söyledikleri olacak."

Öte yandan Asu Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Şubat Pazartesi Osmaniye'de olacağını belirti.

Kaynak:ANKA

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Türkiye
Ataşehir'de motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ataşehir'de motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Mardin'de 5 günlük eylem yasağı
Son Dakika | Mardin'de 5 günlük eylem yasağı
Bir değil 3 tane! Gökyüzünde beliren 'yalancı güneş' şaşkına çevirdi
Bir değil 3 tane! Gökyüzünde beliren 'yalancı güneş' şaşkına çevirdi