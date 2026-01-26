Hemşehrisinden Bahçeli'ye sitem: Depremden sonra kaç kere gelmiş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de esnaf ve yurttaşlar ile bir araya geldi.

Kaya'nın yanına gelen emekli bir yurttaş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye "Devlet Bahçeli, buranın insanıysa senede en az 2-3 defa gelmesi lazım" ifadesiyle sitem etti.

Emeklilerden MHP Lideri Bahçeli'ye tepki!

HEMŞEHRİSİNDEN BAHÇELİ'YE SİTEM

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki dükkanları gezen Kaya'nın yanına gelen bir emekli yurttaş, "Biz hep söylüyoruz ama bizi hiç dinlemiyorlar," diyerek hemşehrisi Devlet Bahçeli'ye şu ifadelerle sitem etti:

"Sayın Genel Başkan depremden bu tarafa kaç defa gelmiş Osmaniye’ye? Depremin ilk senesinde bir kere gelmişlerdi. Hatta buralar bile asfalt değildi, sırf onlar için asfalt döktüler. Şimdi üzerinden 3 yıl geçmiş tekrar geliyorlar. Devlet Bey buranın insanıysa senede en az 2-3 defa gelmesi lazım. Bizim halimizi hatırımızı burada sorması lazım. Bizi dinlemesi lazım ama dinleyen kim? Ancak kendi dedikleri kendi söyledikleri olacak."

Öte yandan Asu Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Şubat Pazartesi Osmaniye'de olacağını belirti.