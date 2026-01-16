Resmî makam aracı haczedildi: Borcu kayyum biriktirdi faturası belediye başkanına kaldı

Van'ın İpekyolu İlçesi'nde DEM Partili Belediye Başkanı Canan Uzunay'ın resmi makam aracına haciz işlemi uygulandı. Aracın trafikte seyir halindeyken durdurularak haczedildiği öğrenildi.

‘BORÇLAR KAYYUM DÖNEMİNE AİT’

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu haciz işlemine konu olan borçların, mevcut belediye yönetiminden değil, daha önceki kayyum yönetimi döneminde oluşan yükümlülüklerden kaynaklandığı iddia edildi.

BELEDİYE DAHA ÖNCE DE HACİZLE KARŞILAŞMIŞTI

İpekyolu Belediyesi'ne, ödenmeyen borçlar nedeniyle daha önce de haciz işlemleri uygulanmıştı. İhaleyi alan ancak parasını alamayan bir firmanın icra başvurusu üzerine, belediye eş başkanlık katındaki koltuk, demirbaş eşya ve bilgisayar gibi değerli eşyalara el konulmuştu.

1 MİLYAR 123 MİLYON TL'LİK BORÇ YÜKÜ

Belediye yönetimi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından kayyum yönetiminden 1 milyar 123 milyon TL'lik bir borç yükü devraldıklarını açıkladı. Açıklamada, yeni yönetimin bu kayyum dönemi borçlarından kaynaklanan icra ve haciz işlemleriyle mücadele etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Belediyenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: