Taslak raporda demokratikleşme de kayyum da yok

Yeni çözüm süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor yazım heyeti, taslak raporunu 19 Ocak haftasında tamamlamayı hedefliyor. Ocak ayının sonuna kadar nihai halini alması beklenen raporda, bazı kritik konuların yer almayacağı öğrenildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Meclis çatısı altında faaliyet gösteren komisyonun 31 Aralık 2025'te dolan çalışma süresi, Şubat 2026 sonuna kadar uzatıldı. Dinlemelerin tamamlanmasının ardından ortak raporun yazım sürecine geçildi ve bu kapsamda oluşturulan heyet üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Feti Yıldız süreç raporunun biteceği tarihi açıkladı

MHP'YE GÖRE MÜTHİŞ GİDİYOR

MHP'li Feti Yıldız, toplantılar hakkında "Müthiş bir uyum içerisinde gidiyoruz" değerlendirmesini yaparken, CHP'li Murat Emir ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

RAPORUN İÇERİĞİ VE KAPSAMI

Edinilen bilgilere göre, ortak rapor sürecin devamı için öneri niteliği taşıyacak ve genel bir çerçeve çizmenin ötesine geçmeyecek. Raporda, SDG ayrı bir başlık açılmayacağı, bunun yerine "PKK'nın tüm unsurları ile tasfiyesi" önerisinin yer alacağı belirtiliyor.

CHP'NİN DEMOKRATİKLEŞME TALEPLERİ YOK

Bununla birlikte, sürece yönelik müstakil bir yasa çıkarılması önerisi de raporda yer bulacak. Ancak, CHP'nin raporunda dile getirdiği demokratikleşme taleplerinin büyük bir bölümünün ortak metinde yer almayacağı öğrenildi.

MHP'NİN KAYYUM ÇIKIŞLARINA DA YER YOK

MHP'nin, kayyum uygulamasının kaldırılması yönündeki çıkışlarına rağmen, bu talebin de ortak raporda bulunmayacağı kaydedildi. Ayrıca, tutuklu yargılamaların istisnai hale getirilmesi önerisi de rapora yazılmayacak.

ŞERH DÜŞÜLMEYECEK

Raporun, büyük oranda AKP ve MHP'nin talepleri doğrultusunda şekilleneceği ifade ediliyor. Siyasi partilerin ortak rapora şerh düşmeyeceği, bunun yerine kendi hazırladıkları raporların ortak raporun ekinde yer alacağı belirtildi.