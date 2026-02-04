Özgür Özel iktidar medyasını böyle tiye aldı! 'Son dakika geç'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Şubat depremlerinin yıktığı kentlere ziyaretlerini sürdürüyor. Özel, Hatay'da 'Rezerv Alan Mağdurları Buluşması' kapsamında depremzede yurttaşlarla bir araya geldi. Depremin bilançosunu bir kez daha hatırlatan Özel cumartesi gününe kadar bölgedeki çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Rezerv Alan mağduriyetine ilişkin yürüttükleri çalışmaları hatırlatan Özel, 50 bin kişiye yakın yurttaşın mağdur olduğunu söyledi.

Özgür Özel'den Bahçeli'ye erken seçim yanıtı!

Özel, "Bugün konteyner kentte gezdim. Sokakta gezdim. Hataylılar dertlerini anlattı hepsi de haklı. Devlet bireylerin çözemediği sorunları çözmek için var. Devlet hak yemez ve kimsenin hakkını bir birine geçirmez. 'Beni orada oturtmadılar. Anamın ak sütü gibi anamdan babamdan miras kalan yerde beni oturtmadılar. Orada başkasının ışığı yanıyor' diyor. Dönüp bakmak gerekiyor. Bu doğru ve adil bir yaklaşım değildir. Rezerv alan meselesinin 'depremden rant çıkardılar' dönüştüğüyle ilgili endişeler, kaygılar sözler çok ağır sözlerdir. Bunun üzerine büyük bir titizlikle gitmek gerekiyor" diye konuştu.

"BU İŞİN PARTİSİ OLMAZ"

Rant odaklı tartışmaların altını çizen Özel, "Gelsin itirazların dinleneceği, hukukçular ve her partiden milletvekilinin olduğu, şehir plancılarının olduğu bir komisyon oluştursunlar. Bu işin partisi olmaz. 6 Şubat'ta deprem parti ayırdı mı? Alevi mi Sunni mi diye baktı mı? Arap mı Türk mü Kürt mü diye baktı mı? Bu acıyı birlikte yaşadık. Bu acının altından birlikte kalkmalıyız. Bunun bir başka yolu yoktur" dedi. Önerilerini sıralayan Özel, "İktidara diyoruz ki 'Ana muhalefet olarak biz buradayız. Gelin tartışalım. Hakkaniyetli bir çözüm bulalım ve bu insanları rahatlatalım. Çözmezlerse iktidarımızın ilk ayında söz veriyorum o itiraz komisyonunu tüm partilerden de oluşan bizzat kuracağım. AKP kimin hakkını yediyse onun hakkını iade edeceğim. Kim ne mağduriyete uğradığını söylüyorsa CHP'nin adalet getireceği iktidarında hak yerini bulacaktır" dedi.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Özel, "Tayyip bey şu anda... Herkes sevdiğinin yanında Tayyip bey daha önce katil dediği, doların ucunu görünce sevdiği Suudi Arabistan'a gitmiş. Orada prensin yanında ben de sevdiklerimin yanında Hatay'dayım. İnşallah Tayyip beyi Suudi Arabistan'daki kardeşçe temasları biter de memleketimize kavuşur. Tahmin ediyorum. Cuma günü burada. Özgür Özel öneriyor. Hiçbirinden faiz alınmayacağını. Alınan deprem vergileri buna yetiyor diyor Özgür bey deyin. Bugüne kadar topladığı ÖTV borcu kapatıyormuş. Depremzededen deprem konutunun parasını almayacağını ilan et" diye konuştu.

İKTİDAR MEDYASINI TİYE ALDI

İktidar medyasını tiye alan Özel, "A Haber akşam şöyle verebilirdin 'depremzede konuşmak istedi Özgür Özel konuşturmadı.' Bak ne konuşacakmış. Tayyip Erdoğan tehdit etti beni 'oy vermezsen hizmet etmem' korktuk o yüzden oy verdik. A Haber son dakika geç" ifadelerini kullandı.