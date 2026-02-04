Son Dakika | Özgür Özel'den Bahçeli'ye erken seçim yanıtı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrılarını “siyasi ahmaklık” olarak nitelemesine yanıt verdi.
Hatay'da Now TV'ye konuşan Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçimle ilgili sözlerine geçmişe gönderme yaparak karşılık verdi. Bahçeli’nin geçmişteki tutumunu hatırlatan Özel, erken seçim konusunda “uzman” olanın Bahçeli olduğunu söyledi.
"BİR HAFTA SONRA ERKEN SEÇİM TARİHİ VERDİ"
Özgür Özel, Bahçeli’nin 2018 yılındaki çıkışını şöyle anlattı:
- “Aslında şöyle bir döküm olarak elimde de var. Sayın Bahçeli 2018 yılının Aralık ayında Ocak ayında erken seçim beklemek ahmaklıktır diyerek lafa başlayıp şubat, mart, nisan ayında sürekli erken seçim isteğini vatan hainliğinden dahi suçlayacak kadar en ağır hakaretleri sözleri söyleyerek erken seçim talep etmek vatana ihanettir demiştir. En son bu sözünü söyledikten bir hafta sonra grup toplantısında çıkıp ağustos ayında yani nisan ayında ağustosta erken seçim yapalım demiştir. Ertesi gün Erdoğan'la bir araya gelmişler ve 24 Haziran erken seçimini ilan etmişlerdir. Sayın Bahçeli 1 hafta önce erken seçim istemek vatan hainliğiydi, 1 hafta sonra erken seçime tarih veren bir siyasetçidir.”
"LASTİKLERİ ISINDIRIYOR OLABİLİR"
Özel, Bahçeli’nin son açıklamalarını üstüne almadığını vurguladı:
- “O yüzden tanımlamalarının hiçbirisini üstüme alınmıyorum. Yani o sözleri bana söylüyor olamaz. O sözleri erken seçim olmayacağını ispatlamak ikna etmek için de söylüyor olamaz. Çünkü geçmişte 4 ay boyunca erken seçim yok deyip 1 hafta sonra erken seçim ilan ettiğine göre ya bir erken seçim çağrısı yapacak, geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor olabilir ve muhataplarının bundan haberdar olmamasını istiyor olabilir.”
Sürpriz çıkışının ardından Bahçeli'den Erdoğan'a jet mesaj
"ÜSTÜME ALINMADIM MESAJ ERDOĞAN'A"
Bahçeli’nin sözlerinin siyasi bir stratejinin parçası olabileceğini belirten Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:
- “Ya da Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkacak erken seçim olsa Erdoğan aday olabilir ona bir mesaj vermektedir. Ben hiç üstüme alınmadım çünkü ben Sayın Bahçeli'nin kapısına erken seçim diye gitmiş değilim.”
"BAHÇELİ'NİN HERHALDE TÜRKİYE'YE BİR BORCU VAR"
Özgür Özel, erken seçim tartışmasını Bahçeli’nin geçmiş siyasi hamleleriyle ilişkilendirerek şunları söyledi:
- “Ben Sayın Bahçeli'nin kapısına gitmez değilim. Türkiye'nin ne menfaati varsa onun için giderim. Bu ülkede örneğin deprem zedelenin sorunu çözülsün diye giderim. Emeklinin sorunu için giderim, asgari ücretlinin sorunu için giderim. Türkiye'nin birlik beraberlik içinde olması, terör sorununu çözmesi, terörsüz ve demokratik bir Türkiye için giderim. Erken seçim için ben Sayın Bahçeli'ye gitmem çünkü erken seçim onun uzmanlık alanı.
- Nasıl bir erken seçimle AK Partiyi getirmiş Türkiye'nin başına dert etmiş ve bugüne kadar yaşanan her şeyden sorumluysa Sayın Bahçeli'nin herhalde Türkiye'ye bir borcu var. Bir erken seçim konusunda kendi takdir ettiği zaman erken seçimin yapılması için kendi söyleyeceğini söyleyecek herhalde tarih önünde bu büyük günahtan arınmak için bir günah çıkaracak ve bu millete AK Parti iktidarına mahkum ettiği bu millete borcunu AK Parti'den kurtulmamız için bir inisiyatif kullanarak yerine getirecektir.
- “O onun uzmanlık alanı, ben onu ona bırakıyorum. Ama onun dışında hani diyor ya kapı kapı gezeriz. Ben vallahi Sayın Bahçeli'ye erken seçim için gitmiyorum ama Türkiye'nin içte dıştaki tüm meseleleri için Türkiye için her lidere giderim, Sayın Bahçeli'ye de giderim.”
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP Lideri Bahçeli, dünkü (3 Şubat) MHP Grup Toplantısı'nda şunları ifade etmişti:
"CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır.
Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir.
Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır.
CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır.
Başka kapılara yüz sürmek, başka kapılardan medet ummak CHP’nin beklentisi ve dileği olsa da, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı’nın böyle ucuz ve bayat gündemlerin peşinden savrulması, o kapı bu kapı gezip dolaşması siyasi akıl ve mantık dışıdır.
CHP Genel Başkanı merak etmesin, seçim günü gelip çattığında Türk milleti yüksek iradesiyle istismarcı, inkarcı, rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu, vurguncu organize yolsuzluk çetesine Türkiye’nin kaç bucak olduğunu muhakkak gösterecektir."