Son Dakika | Özgür Özel'den Bahçeli'ye erken seçim yanıtı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrılarını “siyasi ahmaklık” olarak nitelemesine yanıt verdi.

Hatay'da Now TV'ye konuşan Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçimle ilgili sözlerine geçmişe gönderme yaparak karşılık verdi. Bahçeli’nin geçmişteki tutumunu hatırlatan Özel, erken seçim konusunda “uzman” olanın Bahçeli olduğunu söyledi.

Özgür Özel, Bahçeli’nin 2018 yılındaki çıkışını şöyle anlattı:

Özel, Bahçeli’nin son açıklamalarını üstüne almadığını vurguladı:

Bahçeli’nin sözlerinin siyasi bir stratejinin parçası olabileceğini belirten Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

Özgür Özel, erken seçim tartışmasını Bahçeli’nin geçmiş siyasi hamleleriyle ilişkilendirerek şunları söyledi:

MHP Lideri Bahçeli, dünkü (3 Şubat) MHP Grup Toplantısı'nda şunları ifade etmişti:

"CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır.

Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir.

Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır.

CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır.

Başka kapılara yüz sürmek, başka kapılardan medet ummak CHP’nin beklentisi ve dileği olsa da, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı’nın böyle ucuz ve bayat gündemlerin peşinden savrulması, o kapı bu kapı gezip dolaşması siyasi akıl ve mantık dışıdır.

CHP Genel Başkanı merak etmesin, seçim günü gelip çattığında Türk milleti yüksek iradesiyle istismarcı, inkarcı, rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu, vurguncu organize yolsuzluk çetesine Türkiye’nin kaç bucak olduğunu muhakkak gösterecektir."