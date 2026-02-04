Sürpriz çıkışının ardından Bahçeli'den Erdoğan'a jet mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün MHP Grup Toplantısı’nda siyaset gündemine bomba gibi düşen sözler söyledi.

Gazeteci Murat Yetkin, bu konuşmanın ardından MHP lideriyle TBMM’de konuştuğunu yazdı. Yetkinreport’ta yayımlanan yazıda Bahçeli, sözlerinin hedefinin doğrudan AKP iktidarı olduğunu belirtti.

"HÜKÜMETİN BİLECEĞİ İŞTİR"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir"

Bahçeli ayrıca, Suriye’deki entegrasyonun ardından bu sözlerinin İmralı Süreci'nde yeni bir aşama olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Hayır. Suriye’yle alakası yok. Daha önceden beri söylüyoruz. Anadolu’da huzur istiyoruz. Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz"



Yetkin yazısında da Bahçeli'nin "Öcalan umuda Demirtaş yuvasına" sözlerinin son anda söylediğini yazdı:

" MHP yönetiminden kaynaklarla konuştuğumda, Bahçeli’nin tıpkı 22 Ekim 2024’te PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıda olduğu gibi, dünkü çıkışından da çok azının haberli olduğunu öğrendim. Hatta konuşmasının sonundaki o cümleyi, konuşmasının yazılı metnine bile koydurmamıştı"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Öte yandan MHP'nin resmi internet sitesinde Bahçeli'nin konuşması yer aldı. Bahçeli'nin o sözleri de şöyleydi: