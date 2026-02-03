Özgür Özel depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenleri anmak üzere ziyaretlerde bulundu.

Özgür Özel, 6 Şubat'ta askerin neden sahaya geç çıktığını açıkladı

Özel, milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte ilk olarak Kapıçam Şehir Mezarlığı’na gitti. Burada depremde yakınlarını kaybedenlerle bir araya gelen Özel, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dua etti ve hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

ÖZEL TEMASLARDA BULUNDU

Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerini ileten Özel, ziyaretin ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na geçerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Günün ilerleyen saatlerinde ise Özel, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek grup toplantısında konuşma yapacağı ifade edildi.