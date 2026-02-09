Özarslan'ın yardımcıları belediyeden istifa etti: Bizim için aslolan makamlar değil CHP’dir

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasının ardından, Belediye Başkan Vekili Tolga Turgut ve Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç belediyedeki görevlerinden istifa ederek CHP'nin yanında olduklarını açıkladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurmasının ardından, Keçiören Belediye Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ile Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç da görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

TURGUT: BİZİM İÇİN ASLOLAN MAKAMLAR DEĞİL CHP'DİR

Tolga Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli Hemşehrilerim, değerli Keçiörenliler ve Baba Ocağım, ailem Cumhuriyet Halk Partililer; çocukluğumda kapısından girdiğim, farklı görevler aldığım, 20 yıldır onurla Gençlik Kolları İl Başkanlığından ana kademesine kadar görev yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi benim ve ben gibi düşünenler için sadece bir siyasi parti değil; bir inanç, bir mücadele ve bir hayat yolculuğudur.

'HALKIMIZIN VE ÖRGÜTÜMÜZÜN YANINDAYIZ'

Örgütümüzün bizlere verdiği görevle gece- gündüz demeden, destekleyen kimseyi utandırmadan, bizleri bu görevlere getirenlerin yüzünü bir gün olsun yere eğmeden görevimizi yapmanın onurunu yaşarken bugün geldiğimiz nokta da ortadadır. Bizler bugün geldiğimiz noktada mücadelemizin gerekliliğini yerine getirecek, şahsi makamların yanında değil, başımız dik bir şekilde halkımızın, örgütümüzün, vicdanının yanında olacağız. Bu nedenle Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği görevimlerimden istifa ediyorum. Bizler için aslolan makamlar değil; Cumhuriyet Halk Partisidir.”

TUNÇ: SİYASET BENİM İÇİN KOLTUK MESELESİ DEĞİL

Keçiören Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Emir Can Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun savunduğu değerlere olan inancımla çıktığım bu yolda, sizlerin desteğiyle bugüne kadar geldim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını kendime rehber edindim ve bu makamda sizlerin iradesiyle hizmet ettim. Bugün geldiğimiz noktada, siyasi konjonktürde meydana gelen değişiklikler neticesinde benim için bu görevi sürdürmem mümkün değildir. Siyaset benim için koltuk meselesi değil, inandığım değerlerle ayakta durabilme meselesidir. Keçiören'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, değişim isteyen ve Cumhuriyet değerlerini savunan siz kıymetli vatandaşlarımıza sırt çevirmem mümkün değildir.

'GÜCÜM ÜNVANLARDAN DEĞİL HALKIN GÜVENİNDEN GELİR'

Görevde kalmaya devam etmem, sizlere karşı bir vefasızlık olurdu. Bu sebeple, tamamen kendi irademle, vicdanımın ve siyasi ahlakımın gereği olarak Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Bilmenizi isterim ki, bağlılığım makamlara değil Cumhuriyet'e; gücüm ise ünvanlardan değil, halkın güveninden gelir. Görevimden ayrılmakla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Atatürk'ün izinde ve halkın yanında durmaya devam edeceğim. Bana güvenen, destek veren tüm Keçiörenlilere minnettarım. Başım dik, alnım açık."

