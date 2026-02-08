Eski partisinden Özarslan'a net çağrı: Seçmen iradesine sadıksa istifa etsin

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesi siyaset gündemine bomba gibi düşerken, eski partililerinden de Özarslan'a tepkiler sürüyor.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, AKP'ye geçmesi beklenen Özarslan'a seslenerek, "Seçmen iradesine saygısılıysa başkanlıktan istifa etsin" dedi.

ESKİ PARTİSİNDEN ÖZARSLAN'A NET ÇAĞRI

CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde diğer belediye başkanları ile bir araya gelen Erkol, konuya ilişkin pazartesi günü toplantı gerçekleştireceklerini şu açıklamayı yaptı: