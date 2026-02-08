Eski partisinden Özarslan'a net çağrı: Seçmen iradesine sadıksa istifa etsin
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a tepkiler sürüyor. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, partililer ile yaptığı açıklamada Özarslan'a seslenerek "Seçmen iradesine saygılıysa başkanlıktan istifa etsin" dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesi siyaset gündemine bomba gibi düşerken, eski partililerinden de Özarslan'a tepkiler sürüyor.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, AKP'ye geçmesi beklenen Özarslan'a seslenerek, "Seçmen iradesine saygısılıysa başkanlıktan istifa etsin" dedi.
ESKİ PARTİSİNDEN ÖZARSLAN'A NET ÇAĞRI
CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde diğer belediye başkanları ile bir araya gelen Erkol, konuya ilişkin pazartesi günü toplantı gerçekleştireceklerini şu açıklamayı yaptı:
- "Seçmenin iradesini yok sayan, kendisini seçenlerin kendisine gösterdiği yolu ve istikameti terk eden hiç kimseyi onaylamıyoruz. Seçmenin iradesi Keçiören ilçesinde belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği kişiye vermiştir."
- "Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanının seçim döneminde belirlediği 'Türkiye İttifakı' sloganına ve Türkiye İttifakı çerçevesine uygun bir şekilde, 5 yıl boyunca Ankara'da ve Türkiye'de marka olan Mansur Yavaş belediyeciliğinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın referansı ve güçlü desteğiyle seçilmiştir. Yani Keçiören Belediyesi şahsın kendisi tarafından kazanılmamıştır. Kendisinin de katkılarıyla ama Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Mansur Yavaş'ın desteğiyle kazanılmıştır."
- "Seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin. Eğer kendine güveniyorsa. O televizyonda söylediği sözlerin arkasındaysa istifa etsin! Sandığı getirelim, AKP adayı da MHP adayı da olsun, Keçiören halkı kime veriyorsa oyu görelim. Hodri meydan!"