Mamak Belediye Başkanı'ndan CHP'den istifa eden Özarslan'a tepki Özel'e destek

Yayınlanma:
CHP'li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a tepki gösterirken Genel Başkan Özgür Özel'e destek verdi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Özarslan'ın bu çıkışını "istifaya kılıf hazırlamak" olarak değerlendiren Şahin, "Bu makamlara gelişimizin; başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bizleri aday gösteren CHP’nin yetkili organları sayesinde olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Son Dakika | Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa eden Özarslan'a tepkiSon Dakika | Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa eden Özarslan'a tepki

"İSTİFAYA BİR KILIF HAZIRLAMAK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

"Mesut Özarslan’ın Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel‘e yönelik sözlü saldırı ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum. İstifasını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in tutumuna bağlamasını, istifaya bir kılıf hazırlamak olarak değerlendiriyorum" diyen CHP'li Mamak Belediye Başkanı şunlara yer verdi:

"Son günlerde partimizden istifa edeceği söylentileri yaygınlaşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın, istifasını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in tutumuna bağlamasını, istifaya bir kılıf hazırlamak olarak değerlendiriyorum. Belediye başkanları olarak hepimiz, bu makamlara gelişimizin başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bizleri aday gösteren CHP'nin yetkili organları sayesinde olduğunu unutmamalıyız. Mesut Özaslan'ın Sayın Genel Başkanımıza yönelik sözlü saldırı ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum. Kendilerine kucak açan ve belediye başkanı seçilmelerini sağlayan CHP'den kopup ayrılmayı düşünenlere, seçtikleri dikenli yolda hayırlı yolculuklar diliyorum."

veli-gunduz-sahin.jpg
CHP'li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in açıklaması (8 Şubat 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

