Mustafa Bozbey'den 'istifa edecek' iddialarına 6 oklu yanıt

Mustafa Bozbey'den 'istifa edecek' iddialarına 6 oklu yanıt
Yayınlanma:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP’den istifa edeceğine dair bir kez daha atılan iddiaları bir kez daha yalanladı. Bozbey hakkında geçen dönemde bir kez daha aynı iddia iktidara yakın medya tarafından ortaya atılmış Bozbey ise bunu bir kez daha yalanlamıştı.

Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında da partiden istifa edeceği iddiaları ortaya atıldı.

Bozbey, söz konusu iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yalanladı.

BİR KEZ DAHA YALANLAMIŞTI

Bozbey hakkında bir süre önce yine iktidara yakın yayın organları tarafından CHP’den istifa edeceği iddiaları ortaya atılmış Bozbey ise halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlamıştı.

‘EBEDİ ÖNDERİMİZİN YOLUNDA ÇALIŞIYORUZ VE DEVAM EDECEĞİZ’

Mustafa Bozbey, hakkında son dönemde yine ortaya atılan CHP’den istifa edeceği haberlerine yönelik, sosyal medya hesabından altı oklu paylaşım yaptı.

AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Mustafa Bozbey'den o iddialara yanıt!AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Mustafa Bozbey'den o iddialara yanıt!

CHP kürsüsünde Atatürk’ün yaptığı konuşmadan fotoğraf paylaşan Bozbey iddiaları şu ifadelerle yalanladı:

“Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU

İktidara yakın medya, geçen dönemlerde de Bozbey’in CHP’den istifa edeceğini iddia etmiş, Bozbey ise bu iddiayı yine yalanlamıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldıranlar serbest bırakıldıBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldıranlar serbest bırakıldı

‘SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTULMASI İYİ NİYETLİ DEĞİL’

Bozbey o dönem halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Ankara’daydık. Miting ve kurultay davası için bulunduğumuz bu ziyarette Genel Merkezimize de uğradık. Ardından da sosyal medya hesabımızda ‘baba ocağındayız, evimizdeyiz’ paylaşımını yaptık. Bunun üzerine söylenecek fazla bir şey yok. Bu konunun sürekli gündemde tutulmasını da iyi niyetli bulmuyorum. Biz görevimizin başındayız. Tek hedefimiz, bütün enerjimizi Bursa’ya ve Bursalılara hizmet için harcamaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Siyaset
İran'da savaş kapıda mı? Hakan Fidan net konuştu
İran'da savaş kapıda mı? Hakan Fidan net konuştu
Özgür Özel AKP’nin Özarslan’a yönelik başvurularını açıklayacak
Özgür Özel AKP’nin Özarslan’a yönelik başvurularını açıklayacak