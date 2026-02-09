Mustafa Bozbey'den 'istifa edecek' iddialarına 6 oklu yanıt
Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında da partiden istifa edeceği iddiaları ortaya atıldı.
Bozbey, söz konusu iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yalanladı.
Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/jUaR6vEkbZ— Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) February 9, 2026
BİR KEZ DAHA YALANLAMIŞTI
Bozbey hakkında bir süre önce yine iktidara yakın yayın organları tarafından CHP’den istifa edeceği iddiaları ortaya atılmış Bozbey ise halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlamıştı.
‘EBEDİ ÖNDERİMİZİN YOLUNDA ÇALIŞIYORUZ VE DEVAM EDECEĞİZ’
Mustafa Bozbey, hakkında son dönemde yine ortaya atılan CHP’den istifa edeceği haberlerine yönelik, sosyal medya hesabından altı oklu paylaşım yaptı.
CHP kürsüsünde Atatürk’ün yaptığı konuşmadan fotoğraf paylaşan Bozbey iddiaları şu ifadelerle yalanladı:
“Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.”
NE OLMUŞTU
İktidara yakın medya, geçen dönemlerde de Bozbey’in CHP’den istifa edeceğini iddia etmiş, Bozbey ise bu iddiayı yine yalanlamıştı.
‘SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTULMASI İYİ NİYETLİ DEĞİL’
Bozbey o dönem halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:
"Geçtiğimiz günlerde Ankara’daydık. Miting ve kurultay davası için bulunduğumuz bu ziyarette Genel Merkezimize de uğradık. Ardından da sosyal medya hesabımızda ‘baba ocağındayız, evimizdeyiz’ paylaşımını yaptık. Bunun üzerine söylenecek fazla bir şey yok. Bu konunun sürekli gündemde tutulmasını da iyi niyetli bulmuyorum. Biz görevimizin başındayız. Tek hedefimiz, bütün enerjimizi Bursa’ya ve Bursalılara hizmet için harcamaktır."