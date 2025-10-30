MHP'den ortağına ekonomi hamlesi geldi! Milyonların gözü refah payında

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ele alındı. Geçen hafta komisyonda sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin soruları da yanıtlayacak.

Komisyonda söz alan MHP Konya Milletvekili Mehmet Kalaycı, Türkiye'nin siyasi istikrar içinde büyük atılımlar yaptığı bir dönemden geçtiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu dönemde fiyat istikrarını sağlamaya dönük politikalarla birlikte başta üretim, tasarruf, vergi, harcama, gelir dağılımı, tarım, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanı ile dijital ekonomiye ve iklim değişikliğine uyum gibi temel alanlarda yapısal reformlar mutlaka hayata geçirilmelidir.”

Kalaycı, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü artıracak adımların gerekliliğine dikkat çekerek, memur ve memur emeklilerine yönelik zam oranlarını da hatırlattı:

“Memur ve memur emeklilerimizin aylıklarına 8. Dönem Toplu Sözleşmesi uyarınca 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 11, ikinci 6 ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 artış yapılacaktır. Ayrıca enflasyon farkı maaşlara yansıtılacaktır.”

KAMU İÇİN YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Kalaycı, kamudaki personel ve ücret sisteminin karmaşık bir yapıya dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Kamuda istihdam karmaşasının giderilmesi, maaşlar arasında adaletin sağlanması, aylık düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir.”

Kalaycı, emekli maaş artışlarına dair de bilgi verdi:

“5510 sayılı Kanun'da SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık TÜFE değişim oranı kadar artırılması hükmü bulunmaktadır. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 2024 yılında yüzde 86,16, 2025 yılında ise yüzde 35 oranında artırılmıştır. En düşük emekli aylığı da 2024 yılında 16 bin 881 liraya yükseltilmiştir.”

MHP'DEN AKP'YE REFAH PAYI ÇAĞRISI

Kalaycı, partisinin emeklilere yönelik beklentisini şu sözlerle aktardı: